Du kan bli deleier i hotellkjeden Citybox

Gjennom emisjonen ønsker Citybox å få inn 15-30 millioner

kroner for å raskere kunne skalere opp i Europa. Målet er å få på plass 60 hotell innen 2030 i store Europeiske byer.

-Det er både spennende og nytenkende å benytte folkefinansiering når et hotellselskap som Citybox skal vokse videre. De fleste selskaper som henter inn kapital på denne måten er gründerselskaper i oppstartsfasen. Vi er en etablert hotellkjede som kan viser til gode resultater over mange år, slik at her skiller vi oss ut - på en god måte, sier Eivind Hjulstad, Daglig leder i Citybox i en pressemelding.

Citybox Antwerpen Foto: Citybox

Over 100 eiere på en uke



Emisjonen åpnet offentlig opp tirsdag 16. november og passerte i går 17 MNOK. Kampanjen har et fleksibelt mål om 15-30 MNOK.

-Vi åpner opp emisjonen sist uke, og vi har akkurat passert 17,4 millioner og er storfornøyd med å ha nådd første delmål på 15 millioner. Sist uke hadde vi kun to eiere, nå har vi godt over 100 ulike eiere!, fortsetter Hjulstad.

-Det har vært stor interesse for selskapet hos større investorer, men de vil gjerne ha en større eierandel enn vi ønsker å gi fra oss. Samtidig synes vi det passer bedre med vår profil å gjøre det gjennom folkefinansiering; Citybox er et hotellkonsept for alle, da er det bare gøy kunne invitere med så mange som mulig inn på eiersiden, sier Hjulstad.

Åpner i tre nye byer



Hotellkjeden har i dag seks hoteller fordelt på Bergen, Oslo, Kristiansand, Tallinn og Antwerpen. Tre nye er under utvikling: Citybox Helsinki, Citybox Tromsø og Citybox Kristiansand åpner alle i 2024.

Citybox Helsinki Foto: Citybox

-Vi har et hårete mål om 60 hoteller innen 2030, noe vi tror er oppnåelig, men for at vi skal kunne vokse i den farten vi ønsker håper vi at flest mulig blir med som aksjeeier i Citybox. Vi har allerede tre nye hotellprosjekter

på tegnebrettet og vi vurderer fortløpende prosjekter både i inn-og utland. Hotellene vi allerede har i pipeline har budsjettert med 60 MNOK i resultat i 2025. Jo flere lønnsomme hoteller vi klarer å signere, jo høyere blir avkastningen vår og jo høyere blir verdien i de aksjene du investerer i, sier Eivind Hjulstad.

Emisjonen skjer gjennom den heldigitale folkefinansieringstjenesten Dealflow. Her kan alt fra privatpersoner til investeringsselskaper investere i ulike selskaper som ikke er børsnotert.

Hos Citybox sjekker du inn selv via terminaler - her fra Citybox Antwerpen. Foto: Citybox

-Det er utrolig gøy å jobbe med Citybox, og det er ganske unikt at man kan kjøpe seg inn i en hotellkjede på denne måten. Citybox er et moderne og innovativt konsept og vi ser allerede stor interesse for det blant våre investorer, sier Stine Sofie Grindheim, Daglig leder i Dealflow.

-Veksten Citybox rigger seg for nå er utrolig spennende, de griper mulighetene i kjølvannet av korona og satser!, fortsetter Grindheim.

Citybox Hotels

Citybox er hotellkjeden som tenker annerledes. Vi har kuttet den tradisjonelle resepsjonen og kvittet oss med alt unødvendig "mikkmakk" man ofte finner på hoteller. Istedenfor satser vi på det vi vet våre gjester vil ha: rask selvbetjent innsjekk, et enkelt og moderne hotellrom, en skikkelig god seng og verdi for pengene. Våre ansatte er usynlige, men er tilgjengelig døgnet rundt dersom du trenger de. Hotellene kjennetegnes av skandinavisk design med fokus på funksjonalitet og holdbarhet.

Dealflow

Dealflow er en heldigital aksjebasert Crowdfunding platform som kobler bedrifter som trenger finansiering med privatpersoner og investeringsselskaper. Plattformen åpnet i 2018 og har hentet over 400 millioner kroner til i underkant av 80 selskaper. Siden oppstart har Dealflow også utviklet en egen markedsplass for unoterte aksjer hvor man kan melde interesse om å kjøpe eller selge aksjer i et selskap. Her vil Citybybox være tilgjengelige i ettertid.