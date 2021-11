- I utstillingen er over hundrede bilder fra ulike kunstnere

tilgjengelig for salg. Felles for alle er størrelsen på 30x30 cm, men innhold, teknikk og pris har en spenstig variasjon, heter det i en pressemelding.

Utstillingen har ulike uttrykk innen maleri, grafikk, tegning og foto.

På denne utstillingen er det mulig å kapre seg et fint stykke kunstverk til jul.

30 x 30 Foto: Galleri VOX

Ta en pause i sjeselognen

Besøkende er ønsket velkommen til å synke ned i en vakker sjeselong fra begynnelsen av 1900-tallet. Myk julemusikk og duften fra krydret gløgg skaper en avslappet atmosfære.

Julesalongen 2021 er ellevte gangen Galleri VOX arrangerer juleutstilling under konseptet 30x30.

- I år har vi invitert kunstnere, amatører som profesjonelle, til å levere kun bilder i 30 x30 format, sier Maria Prestmo.

Hva er salong?



Ordet salong kan brukes om en behagelig sittegruppe i stuen, og kan også være en betegnelse på stue.

Salong betegner dessuten et felles selskapsrom, et møtested for kunstnere og politikere, oppholdsrom for passasjerer på skip eller gjester i hotell.

Andre betydninger av salong kan være utstillingslokale for kunst, særlig maleri (eksempelvis Salon de Paris). Også den delen av et teaterlokale hvor tilskuerne har sine plasser, kalles salong.