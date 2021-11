– Med nordmenns kjærlighet for friluftslivet og unike naturopplevelser har vi ingen tvil om at dette vil bli et populært reisemål igjen, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonsansvarlig i Apollo, i en pressemelding der reisearrangøren annonserer at de relanserer reiser til den portugisiske øya Madeira.

Fra 14. desember vil Apollo ha én ukentlig avgang fra Oslo til Madeira, med siste utreise 1. mars 2022. Foreløpig tilbyr reisearrangøren 11 hoteller på Madeira.