Stadig flere bruker ferien på å dyrke egeninteresser – som ikke bare gjenspeiles i valget av reisemål, men også bosted. Apollo lanserte sitt første hotellkonsept i 2014 siden den gang skal etterspørselen ifølge Apollo ha økt. I dag driver reisearrangøren 44 konsepthoteller innenfor seks ulike kategorier. Det opplyser reisearrangøren i en pressemelding.

For å imøtekommeetterspørselen rundt konsepthoteller, lanserer Apollo fem nye Mondo-hoteller til sommeren, deriblant i Hellas, Kroatia og på Kypros.

Det samme gjør reisearrangøren på Kreta.

– Kreta er ikke bare vårt hjertebarn, men også sommerens mest populære reisemål. At vi nå kan tilby 15 konsepthoteller her fordelt på alle kategoriene og spredt utover hele øya er en stor glede for oss – og kundene våre. Det har aldri vært enklere å finne det perfekte hotellet på favorittøya, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo i pressemeldingen.