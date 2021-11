Palmesus er, i tillegg til å være Skandinavias største strandfest, Norges største kommersielle musikkfestival og arrangeres på Bystranda midt i Kristiansand sentrum 1.-2. juli 2022. Flyr vil være til stede med eget crew under selve festivalen, og samarbeidet strekker seg også gjennom hele året med ulike aktiviteter, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

– Den svært populære festivalen Palmesus er en spennende målgruppe for Flyr Ung, og her har vi muligheten til å nå dem på en helt annen arena enn vi vanligvis gjør. Som et helt nytt selskap er det viktig for Flyr å bygge kjennskap ved å skape de riktige assosiasjonene, og med denne typen samarbeid får vi vist frem personligheten vår og vårt utrolig dyktige crew på en annen måte, sier kommersiell direktør i Flyr, Thomas Ramdahl i pressemeldingen.

Flyr Ung er navnet på selskapets ungdomsbillett.

Flyselskapet sier de vil dele flere nyheter rundt samarbeidet i løpet av de kommende månedene.

– Som Norges kanskje sterkeste mediekanal for de under 30 år, samarbeider Palmesus med et knippe sterke norske og internasjonale merkevarer, og det er ekstra gøy når en norsk utfordrer med et tydelig og enkelt UNG-produkt ønsker å bli enda mer synlige i denne målgruppen kommersiell direktør for Palmesus Ketil Børstein Stensrud i pressemeldingen.