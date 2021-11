Havila Capella: Ut på første seilas

- Vi ser frem til å endelig komme i trafikk og bli en del av hverdagstrafikken og livsnerven langs kysten, uttaler administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, i en pressemelding.

Martini sier de må holde fast på seilingsruten og gjøre korte og lengre stopp slik det står i ruteplanen. På de korte besøkene ønsker Havila Kystruten å få til en liten markering og gi rederivimpel til havn og kommune. På de lengre stoppene, håper de å få til litt større arrangement.

- Og vi har så lyst til å invitere til åpent skip og ønske velkommen om bord til å se på det nye, flotte skipet vårt, men vi ser blant annet at flere av de større havnene har en smittesituasjon som gjør at vi må trå varlig og ha samme regler for besøk om bord som andre som trafikkerer langs kysten.

Generalprøve og premiere på samme tid

Havila Capella la ut fra Tyrkia tirsdag 9. november sent på ettermiddag norsk tid. Turen til Norge er planlagt å ta rundt to uker. Det gjør at det er ekstremt kort tid fra skipet kommer til Bergen til det skal ut på første rundreise.

- Passasjerene som blir med på første turen får generalprøve og premiere på samme tid. Men samtidig får de også med en uvanlig stor service-stab med ekstra personell i de fleste funksjoner, og vi som er med fra hovedkontoret er også klare til å ta i et tak for å gjøre reisen til en god opplevelse. Hvem vet, kanskje du møter meg i sving med å servere frokost-kaffien?

Dåp i Fosnavåg i januar

Med så kort tid mellom at skipet kommer til Bergen og første tur, er det bestemt at dåpen blir lørdag 15. januar i Fosnavåg.

- Fosnavåg er hjemmehavn og vi hadde et sterkt ønske om å døpe skipet ved hovedkontoret og på en dag som gjør det mulig å planlegge en folkefest for interesserte fra hele regionen.

Gudmor for skipet skal være Hege Sævik Rabben, eier og datter av Havila-gründer Per Sævik.

Havila Kystruten bygger fire nye skip som skal seile den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes.



Det første skipet er nå på vei til Norge. Det neste er planlagt levert i desember mens skip tre og fire skal komme til sommeren 2022.



Havila Kystruten har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre og mer enn halvparten av aksjene er eid av Sævik-familien.