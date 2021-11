Inngår intensjonsavtale for rutesamarbeid med SAS

Avtalen innebærer at passasjerer kan bestille billetter med gjennomgående bagasje til sluttdestinasjon. I korthet innebærer samarbeidet at SAS kan selge billetter på Air Leaps rutenett. Dette betyr at våre kunder får en enklere og smidigere reise.

- Vi er glade for å kunne inngå en intensjonsavtale med SAS, som er den ledende aktøren på det Skandinaviske markedet. Dette er et produkt våre kunder har etterspurt i lang tid, siden vi har mange reisende som skal videre til andre sluttdestinasjoner. Med avtalen vil vi også kunne tilby SAS-reisende mulighet til å fly til destinasjoner i Sverige, Norge og Finland hvor SAS ikke flyr i dag, sier Johan Giæver Marvik, kommersiell direktør for Air Leap i en pressemelding.