- Skal man gardere seg mot de økonomiske fallgruvene som lurer nå trenger man faktisk ei krystallkule. Og gjerne også svart belte i reiseplanlegging, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If Europeiske Reiseforsikring i en pressemelding.

Bakgrunnen er en smittesituasjon som varierer veldig fra sted til sted, ulike lokale restriksjoner og forvirring rundt norske myndigheters reiseregler.

- Vi ser en tydelig økning i antallet reiserelaterte henvendelser til oss om dagen. Nordmenn er generelt trygghetssøkende, og vil vite hva de har lov til og ikke, og hva forsikringen kan hjelpe til med dersom noe skjer før eller på selve reisen, fortsetter Handeland.

Forvirrende regler

En gjenganger er at folk sliter med å skille mellom UDs reiseråd og FHIs karantenekart. Det er ikke så rart - spesielt med tanke på at disse to gikk hånd i hånd frem til i sommer.

- Nå er det globale reiserådet fra UD opphevet, samtidig som FHIs dynamiske reisekart fremdeles prydes av en rikholdig fargepalett. Dette kan forvirre folk, sier Handeland.

- Vi vet at enkelte land ikke er veldig glad i å skulle ta imot nordmenn om dagen. I USA har det eksempelvis vært innreisenekt frem til i dag, og flere andre land krever fortsatt innreisekarantene for besøkende fra Norge. Dette kan selvsagt avhenge av vaksinestatus, men uansett er det greit å vite at utgifter knyttet til dette ikke erstattes av en reiseforsikring, legger han til.

Skulle du derimot havne i en myndighetspålagt smittekarantene på reisemålet, som følge av egen eller andres sykdom, dekker Europeiske Reiseforsikring inntil videre merutgifter til overnatting og ny hjemreisebillett, heter det i pressemeldingen utstedt av If.

Det samme gjelder dersom det blir innført innreisenekt eller karanteneplikt imens du faktisk er på vei til det aktuelle stedet, og således reiste i god tro.

«Kalde føtter» gir ingen erstatning

Det nærmer seg både jule- og nyttårsfeiring, og mange kunder tar nå kontakt med spørsmål om reiser fremover i tid. Noen skal hjem til familie eller venner - andre ønsker miljøforandring og lengter etter varmere strøk.

- Situasjonen er lite forutsigbar slik smittesituasjonen rundt om i verden er nå. Ingen aner hvordan ting ser ut de nærmeste månedene, og en avbestilling grunnet «kalde føtter» er dessverre ikke noe en forsikring dekker. Det er det greit å ha i bakhodet når reiselysten melder seg, sier Handeland.

- Skulle det imidlertid komme nye reiseråd fra UD på bakgrunn av smittesituasjonen, følger forsikringsdekningen naturligvis dette. Vi sender ikke kundene våre til områder UD fraråder å reise til. Derfor dekker vi avbestillingskostnadene de blir sittende igjen med selv, sier Andreas Handeland.