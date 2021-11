Det er flere som ønsker å fly sørover med Norwegian i vinter, og fra midten av november øker selskapet antall ukentlige avganger til Malaga, Alicante og Las Palmas. Fra Oslo vil det totalt være opp mot 30 direkteflyvninger i uken til disse tre destinasjonene, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det gleder oss å se at nordmenn viser reiselyst nå som vi går inn i vintermånedene og at flyene til Spania er så godt som fulle. Vi ønsker selvfølgelig å møte denne etterspørselen, og setter derfor opp flere ukentlige avganger fra midten av november, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked, salg og kundeservice i Norwegian i en pressemelding utstedt av flyselskapet.

Norwegian har opplevd en økning i antall billettbestillinger gjennom sensommeren og høsten. Frekvensøkningen fra Oslo til Malaga og Alicante skjer i tidsrommet 17. november til 18. desember. På Las Palmas-ruten legges det til én ekstra flyvning hver tirsdag fra 14. desember og frem til nyttår: