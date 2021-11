Den nye el-turbussen, som Tide har spesialutviklet, vil bli brukt på ulike utflukter fra Ålesund, som er den havnen der Hurtigruten har lengst liggetid på ruten mellom Bergen og Kirkenes.

– Det er helt strålende at vi nå kan ta med gjester på utvalgte utflukter med buss helt utslippsfritt. Dette blir en stor satsing for oss nå som antallet gjester går opp i takt med at det blir færre restriksjoner knyttet til pandemien, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

– Vi er svært glade for at aktører som Hurtigruten Norge går foran og etterspør ny miljøteknologi og bidrar til å bane vei for en satsning som vil gi betydelig reduksjon i utslipp, sier kommersiell direktør Mathias Højsgaard i Tide Buss i pressemeldingen utstedt av Hurtigruten Norge.

Omfattende satsing på el-busser

Den nye bussen har en rekkevidde på 300-400 km, og den er den første av flere slike busser som Tide og Hurtigruten setter i trafikk. Neste år er planen at det vil komme elbusser ved flere av Hurtigrutens havneanløp.

Foto: Hurtigruten Norge

Norge ble nylig kåret til verdens nest mest attraktive reisemål av Lonely Planet. Der ble spesielt bærekraft fremhevet blant Norges fortrinn som ferieland.

– På sikt vil vi ha mange utflukter som kan gjennomføres utslippsfritt flere steder i landet, både med el-busser og elektriske båter. Det gjør at gjestene våre kan oppleve mer på de stedene vi anløper, og det skaper økonomiske ringvirkninger i lokalmiljøet, sier Felin.

Dette er den første elektriske turbussen i sin klasse som settes i regelmessig trafikk. Bussen skal blant annet brukes for å ta med turister på nye utflukter til Alnes fyr, på langtur til Romsdalsgondolen i Åndalsnes og på fjellturer i området rundt Ålesund, i samarbeid med lokale leverandører.

Komfort helt uten utslipp

Ved årsskiftet innførte Hurtigruten nye rutetider der skipene ligger til kai i Ålesund i 10 timer på nordgående rute store deler av året. Derfor innføres det nå, i samarbeid med den lokale turoperatøren Noreon, en rekke nye utflukter i Ålesund og i regionen rundt, heter det i pressemeldingen.







– Disse utfluktene gjør at gjestene våre kan få med seg noe av det beste Møre og Romsdal har å by på, sier Felin.