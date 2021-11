Ny direkterute mellom Bergen og Paris

- Avinor er glad for å meddele at Vueling starter opp direkterute fra Bergen til Paris (ORY) torsdag 4. november. Ruten har to ukentlige avganger fra Flesland, torsdag og søndag, skriver Avinor i en pressemelding.

Ruteåpningen gir alle reiseklare en fin mulighet for å oppleve Paris i høst, vinter og tidlig vår, eller å reise videre ut i verden, fra november til april.

Ruten opereres med Airbus A321, og har avgang fra Bergen på torsdager kl 10.30, og ankomst i Bergen søndager kl 17.45.