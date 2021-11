Ving lanserer pakketur til Svalbard

– Vi sender veldig mange fornøyde gjester sørover hvert eneste år,

og det er gøy at vi nå kan tilby spennende og eksotiske reiser også nordover, sier Svein-Erik Bjørheim, leder for Vings ruteflyavdeling, i en pressemelding.

Ving lanserer nå 3-netters pakkereiser med rutefly til Longyearbyen på Svalbard, og du velger selv hvor mange aktiviteter og matopplevelser du vil at pakken skal inkludere. Nordlysjakt og snøscootertur er noen av alternativene. Felles for aktivitetene er at de lar deg oppleve den vakre naturen og kulturen på Svalbard.

Foto: Michelle Brenden

- Eksotisk og eventyrlig



– Vi ser at stadig flere vil oppleve noe unikt og annerledes i ferien, og da er Svalbard et sikkert kort. Det er kanskje et av våre mest eksotiske og eventyrlige reisemål akkurat nå, sier Bjørheim.

Reisearrangøren tilbyr reiser til den arktiske øygruppen enten på nordlysvinteren (desember–februar) eller solvinteren (mars–mai). Reiser du i desember eller januar får du oppleve fenomenet polarnatt, hvor det er like mørkt om dagen som om natten. Det er en helt spesiell opplevelse der himmelen lyses opp kun av månen, stjernene og selvfølgelig – det ettertraktede nordlyset.

Foto: Espen Øverdahl

– Det er ingen tvil om at Svalbard byr på en ferieopplevelse utenom det vanlige. Øygruppen har uendelige områder med rå og uberørt villmark, og Longyearbyen regnes som verdens nordligste bysamfunn med sine ca. 2400 innbyggere. For ikke å snakke om at du befinner deg i selveste isbjørnens rike. Her bor det flere isbjørner enn mennesker! sier Bjørheim i pressemeldingen.