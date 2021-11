Arkitekturinteresserte fra hele verden besøker hvert år Anno Domkirkeodden for

å se de arkitektoniske perlene, kåret til et av verdens vakreste museer.

I framtiden vil de få enda et bygg å beskue, når et nytt, helårsåpent museumsbygg reiser seg på det historiske området ved Mjøsas bredd.

- Enorm interesse

Interessen for konkurransen har som forventet vært svært stor. 110 bidrag fra internasjonale, nasjonale og lokale arkitekter ble sendt inn.

Ca 10 prosent av dem kom til «finalen», eller blir innkjøpt som det heter på fagspråket. Flere av dem blir premiert, men det er bare ett forslag som vinner og blir premiert med kr 700.000, og ikke minst sjansen til å få oppført sitt verk i selskap med topparkitetene Fehn og Lund.

- Domkirkeodden er et vakkert møte mellom norsk kulturhistorie og to av Norges mest kjente arkitekter. Alle arkitekter er nå svært spente på hva det tredje bygget her skal bli, sier Gisle Nataas fra Norske arkitekters landsforbundi en pressemelding.

Nataas har vært sekretær i en jury ledet av tidligere riksantikvar Jørn Holme.

STORHAMARLÅVEN: Arkitekt Sverre Fehns utstillingsbygg på Domkirkeodden. Foto: Anno Domkirkeodden

Nasjonal rolle og betydning

Attraksjonsverdien og verdiskapningen vil ligge i langt flere forhold enn arkitekturen. Reiselivsnæringen i regionen er i vekst. Nybygget vil gi regionen et etterlengtet helårsåpent museum, et prestisjetungt byggeprosjekt, og styrke museet og regionens posisjon som en innlandsaktør med nasjonal betydning og synlighet.

Det nye bygget vil gjøre Anno bedre i stand til å formidle og ivareta kulturhistoriske perspektiver som strekker seg langt utover «vertskommunene» Ringsaker, Stange, Løten og Hamar.

- Det er ikke uten grunn at det kalles «riksruinen». Og den historiske utviklingen fra middelalderkaupang til moderne by er et perspektiv som ikke mange andre har, sier Magne Rugsveen, avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden i pressemeldingen.

Innlandsperspektiv

Detaljene rundt hva det nye museet skal inneholde vil nødvendigvis komme senere, men Rugsveen sier at det er nærliggende å ta et historisk perspektiv både overfor Innlandet og Mjøsdistriktet som helhet.

- Ingen har tatt det helhetlige grepet om noen av disse to historieperspektivene, så det tenker vi det er naturlig at «nye» Anno Domkirkeodden gjør. Beliggenheten midt i matfatet gir for eksempel store muligheter innen mat og matkultur, brenneriindustrien, landbruk og næringsmiddelproduksjon, ikke minst i Ringsaker, sier Rugsveen.

- Dessuten er det mye spennende å ta fatt i innen samferdsel, og hvordan båttrafikken på Mjøsa, jernbaneutbyggingen fra Christiania på midten av 1800-tallet, og i nyere tid, nærheten til hovedflyplassen, har spilt roller både nasjonalt og regionalt, sier Rugsveen, og klarer ikke å unngå å nevne visjonen som ble satt for Hamar-Kapp-ferja - nemlig å bedre samferdselen mellom Stockholm og Bergen, sier han.

Anno Domkirkeodden er blitt hedret i flere internasjonale reiselivsmagasiner, blant annet som et av verdens vakreste museer, i selskap med Guggenheim i Bilbao og National Museum of Art i Japan.