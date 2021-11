Frister elgjegere med billige dagskort

De aller fleste steder går jaktperiodene for jaktlagene nå ut. Der det er

igjen elg på kvoten når lagsjakta er avsluttet, legger Statskog nå ut tilbud i form av dagskort. For 250 kroner har man et helt jaktfelt for seg selv i en dag. Har man med seg flere jegere i samme område, jakter disse for en hundrelapp.

- Vi har samme kortpris overalt, uansett hvor attraktive jaktområdene er, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Sultdød, beiteskader og påkjørsler

Flere steder er elgstammen så stor at det gir betydelige beiteskader og mange påkjørsler. Tidvis er det også mange dyr som sulter i hjel i løpet av vinteren på grunn av for lite mat.

- Dagskortløsningen gir fristende jaktopplevelser til folk flest og en mye bedre forvaltning av elgstammen. Der vi kan legge ut tilbud, kommer vi derfor nå til å gjøre det, sier Breisjøberget.

Rekrutterer flere

Med jaktkort velger jegerne selv hvor mange dager de vil jakte. Det er også fritt fram hvor mange tilleggsjegere man vil ha med seg i jakta.

- Samfunnet er i endring. Vi har grunn til å tro at denne fleksible løsningen frister flere ut på elgjakt. Snittalderen på elgjegere øker, så vi har behov for flere løsninger i tillegg til tradisjonell lagsjakt, sier Breisjøberget.