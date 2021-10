Sammen med slott i Versailles og luksushotell i Sveits er det nyetablerte hotellet på Inderøy i Trøndelag et av 15 europeiske hotell som er blant «The 101 Most Incredible Hotels in the World» ifølge det anerkjente reisemagasinet Fodor’s Travel.

Trodde det var spam

– Da jeg fikk e-posten fra Fodor, trodde jeg det var spam, sier

Øyna-sjef Frode Sakshaug i en pressemelding.

Etter hvert tok han mot til seg og åpnet den. – At vi er kåret til et av de 15 beste hotellene i Europa, er jo bare helt fantastisk!

Frode og Kristine Sakshaug bygde og åpnet Øyna Kulturlandskapshotell under pandemien. Allerede før Fodor’s kåring fikk de internasjonal anerkjennelse gjennom å bli nominert til «Building of the year» i Arch Daily i 2021.

Unike rom med unik utsikt over 10 av Trøndelags kommuner

Begrunnelsen



Fodor’s Travel har gjennom 80 år har vunnet ry for å gi pålitelige reiseråd. Reisemagasinet sparer ikke på konfekten når de begrunner hvorfor Øyna Kulturlandskapshotell er et av de 101 mest utrolige hotellene i verden:

«Å si at et luksushotell ligner på ei hobbithytte a la Ringenes Herre, er neppe det smarteste man gjør.Men Øyna Kulturlandskapshotell, et fristed som bokstavelig talt ligger bortgjemt i en åsside på Inderøy i Midt-Norge, gjør sammenligningen til et kompliment.»

Og etter denne åpningen fortsetter Fodor’s begrunnelse blant annet slik:

«Her er hyttekos kombinert med femstjerners hotellkomfort. Alle rom har vinduer fra gulv til tak og egne balkonger. Eiendommen er formet som en halvsirkel og gir rommene panoramautsikt over Trondheimsfjorden og «Den gylne omvei», som snor seg gjennom iøynefallende natur i Inderøy kommune.»

18 rom bygd inn i bakken

– Gir fantastisk oppmerksomhet

Britannia Hotel i Trondheim var med på samme liste i 2019 da hotellet gjenåpnet.

– Det ga oss en fantastisk oppmerksomhet internasjonalt og spesielt i USA, sier Peter André Gjerde, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Britannia Hotel.

– Gratulerer fra alle oss på Britannia! Dette er skikkelig stort og det viser at man kan bli synlig ute i verden bare produktet er godt nok og når man jobber godt sammen for å oppnå internasjonal pressedekning for regionen, sier Gjerde.

Dobbeltrom

Startet med gårdsmat

Historien om Øyna startet i 2000 med produksjon og salg av gårdsmat på stabburet på gården til Frode og Kristine Sakshaug. I 2020 ble så Øyna Kulturlandskapshotell bygd inn i bakken på toppen av Inderøy.