Kraftig økning av feriereiser til Sverige

- Gjenåpningen av det norske samfunnet har hatt en tydelig effekt på besøkende

i regionen, forteller den norske hotelldirektøren på TanumStrand Hotell i Grebbestad, Marit Bjørnland i en pressemelding.

Hun tror likevel det vil ta tid å oppnå besøkstallene fra før COVID-pandemien.

- Åpningen av det norske samfunnet etter COVID-19-pandemien, som offisielt fant sted på Regjeringens pressekonferanse 24. september, har gitt en kraftig vekst i norske bestillinger av ferieopphold i Sverige. Flere hoteller, turoperatører og SPA-anlegg i region Vest-Sverige melder om en vesentlig økning av norske besøkende i høstferien, forteller Fredrik Lindén i Turistrådet Vest-Sverige.

Han representerer reiselivsnæringen i Bohuslän, Gøteborg, Dalsland og Västergötland.

- Positivt for turistnæringen

– Etter at karantenekravene ble fjernet og det norske samfunnet åpnet opp igjen etter COVID har vi fått meldinger om en solid oppgang i bestillinger fra Norge, forteller Lindén.

– COVID har vart lenger enn mange forventet, og det har vært tøft økonomisk for flere aktører i regionen. At mange nordmenn igjen reiser til Sverige er veldig positivt for hele næringen, sier lederen for Turistrådet Vest-Sverige.



– 2019 var et fantastisk år for hele regionen, med rekordhøye 480 500 norske gjestedøgn. Det vil nok gå en stund før vi er helt tilbake på 2019-nivåer, men den umiddelbare effekten vi ser etter gjenåpningen av Norge er en svært god start, mener Fredrik Lindén.



Fra null til 550 norske gjester

TanumStrand Hotell i Grebbestad er et av de største hotellene i Vest-Sverige. På grunn av norsk gjenåpning og karantenefritak skapte årets høstferie betydelig vekst for hotellet: Norske bestillinger for de to første ukene i oktober økte fra under 10 gjester i 2020 til rundt 550 gjester i år. For oktober måned forventes det rundt 1000 norske gjestedøgn på hotellet.

Marit Bjørnland fra Sarpsborg er hotelldirektør ved TanumStrand Hotell. Hun mener gjenåpningen ikke kom én dag for tidlig.



– I løpet av det siste halvannet året har det vært et stort fokus på grenseutfordringer og smittefare i Sverige, noe som selvsagt har hatt stor innvirkning på reiselysten til nordmenn. Før pandemien inntraff var rundt 40 prosent av gjestene på Tanumstrand nordmenn, et tall som falt til under fem prosent i 2020, sier Bjørnland.



– Vi har hatt flere titalls tusen svenske gjester siden COVID startet – men ikke et eneste utbrudd på hotellet. Vi føler at vi har hatt god kontroll på situasjonen hele veien, og kjenner oss ikke igjen i hvordan den svenske COVID-situasjonen har blitt fremstilt i Norge, sier Bjørnland.



2019 var også et toppår for TanumStrand. Nå starter jobben med å oppnå de samme besøkstallene igjen, forteller hotelldirektøren.



– Enkelte nordmenn er fortsatt skeptiske til å reise til Sverige, og vi merker at mange bedrifter holder litt igjen på gruppe- og konferansebestillinger, sier Bjørnland.



– Vest-Sverge er nå en trygg destinasjon, og grensepasseringen er problemfri. Nå budsjetterer vi for en relativt rask normalisering av antall gjester fra Norge, avslutter hotelldirektøren ved TanumStrand Hotell, Marit Bjørnland.