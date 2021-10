- For NJFF er det mer naturlig å feire 150 år ute i det fri, enn innendørs med

bankett og stive snipper. Derfor inviterer vi alle interesserte til å komme og feire bursdag med oss ute på lørdag. Ta med hele familien, gamle og unge er velkommen til vår feiring, sier en stolt og glad styreleder i NJFF, Knut Arne Gjems.

Alle arrangementene er gratis. I tillegg til en treretters meny blir det utdeling av jubileumssluker, turkopper og mye mer. Det fyres bål, og man skal ha det hyggelig sammen.

Vill mat er populært

Hvert år bringer den norske jegeren 20 millioner middagsporsjoner til bords. I tillegg kommer fisk og skalldyr, bær og sopp, urter og vekster. Knut Arne Gjems forklarer at det er denne rike høstingstradisjonen som er bakteppet for utebursdagene.

- Vi har lyst til å vise frem naturen, opplevelsen og de fantastiske råvarene som vi høster. Vi opplever en økende interesse for mer naturlig og kortreist mat. Som jegere og fiskere bedriver vi et høstingsbasert friluftsliv, og derfor er det naturlig nok vill mat som står i fokus når NJFF jubilerer. Nå håper vi mange har lyst til å feire med oss, enten de er medlemmer eller ikke.

Bursdager overalt!

Det er ildsjeler i lokalforeningene som står for bursdagsarrangementene.

Sjekk oversikten over utebursdagene i ditt område her:

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Telemark

Vestfold

Buskerud

Akershus

Oslo

Østfold

Hedmark

Oppland

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en av landets største friluftsorganisasjoner med sine 562 lokalforeninger og 113.000 medlemmer.

NJFF ble stiftet for 150 år siden i Kristiania, i 1871, da under navnet Norsk Jæger- og Fisker-Forening. Den gang var det en organisasjon for de bedrestilte. I dag er Norges Jeger- og Fiskerforbund en organisasjon for folk flest.

I Norge er 520.000 personer registrert som jegere, 140.000 jakter aktivt hvert år, og annenhver nordmann fisker minst en gang i året. 15 % av de registrerte jegerne er kvinner, noe som er rekordhøyt både i norsk og internasjonal sammenheng. Norge er det eneste landet i Europa som har et felles landsomfattende forbund som samler både fiskernes og jegernes interesser.