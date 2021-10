Munch åpner dørene

- Nå åpner vi dørene til et museum som gjør ære på arven etter norgeshistoriens

største kunstner. Et museum som kommer til å gi generasjoner av oslofolk store opplevelser, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Med Edvard Munchs kunst beriker vi livene til mennesker over hele verden, og nå kan du oppleve mer av den enn noen gang før, i tett samspill med samtidskunst og andre kunstnere fra verdenshistorien. Gjennom et omfattende arrangementsprogram vil vi tilby besøkende opplevelser innen performance, litteratur, musikk, film og dans.

Nye Munch Foto: Einar Aslaksen

En levende arena

- Munch er ikke et eliteprosjekt, det er blitt en levende arena med nye talenter, spennende aktiviteter for barn og den beste samtidskunsten kombinert med Edvard Munchs ikoniske og utrykksfulle kunstnerskap, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Nye Munch Et av verdens største museer tilegnet én kunstner med verdens største Munch-samling 7 åpningsutstillinger med over 410 Munch-verk. Storsatsning på samtidskunst med den verdenskjente debatterte kunsteren Tracey Emin først ut. Bygningen er tegnet av det spanske arkitektkontoret Estudio Herreros. 13 etasjer med kunst og kultur Den rikholdige gaven gitt til Oslo kommune av Edvard Munch består av over 26 600 kunstverk. Totalt forvalter MUNCH en enorm samling på tilsammen over 42 000 objekter. MUNCH forvalter også samlinger gitt til Oslo by av Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig Ravensberg

Munch skal være en møteplass for kulturelle begivenheter for mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn. Det blir et nyskapende, lekent og opplevelsesrikt hus med helt nye muligheter for å skape engasjerende opplevelser. Vi byr på kust og kultur i 13 etasjer, toppet med Oslos beste utsikt over fjorden. Ingen vil gå uberørt fra Munch.

- Endelig! Nå kan vi åpne nye Munch som så veldig mange har ventet på. Et levende kunstmuseum fullpakket med opplevelser for store og små. Kunst, mat, musikk, lek og opplevelser. Kom og bli kjent med Edvard Munchs liv og kunst på nye måter – eller for aller første gang. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vår nye møteplass! sier direktør ved Munch, Stein Olav Henrichsen.

Nye Munch Foto: Einar Aslaksen

Vertikalt museum



Nye Munch er tegnet av Estudio Herreros, og er et vertikalt museum – 58 meter høyt, med 13 etasjer og elleve utstillingssaler.

Den gjennomskinnelige, perforerte aluminiumsfasaden gjør bygget godt synlig og gjenkjennelig fra alle kanter. Den statiske delen av bygningen er en tett betongkonstruksjon som oppfyller strenge krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll.

Den dynamiske delen har en transparent og åpen fasade med utsyn over byen, der publikum kan bevege seg mellom utstillingsarealene. Museet er prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.