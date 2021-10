Loungen blir et bindeledd mellom opplevelser på land i Bergen og starten på

«verdens vakreste sjøreise» for gjestene på Hurtigruten Norges skip.

Denne uken kommer de første gjestene til Hurtigrutens nye gjestelounge i Bergen etter at den ble offisielt åpnet. Med åpningen av gjesteloungen øker Hurtigruten Norge satsingen på Bergen.

Stas å komme til Bergen



- Det skal være stas å komme til Bergen! En egen lounge gjør opplevelsen av å

komme til byen enda bedre, og det øker betydningen av Bergen som knutepunkt for reiselivet og inngangsporten til norskekysten, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

I loungen kan gjestene koble av før avgang mens de kan utforske hvilke severdigheter og utflukter de har i vente på reisen langs kysten. Samtidig vil det bli servert et utvalg småretter fra de over 50 faste lokalmatleverandørene Hurtigruten har langs hele kysten.

Bergen Guest Lounge Hurtigruten Norges gjestelounge ligger på andre nivå i terminalbygningen i Bergen. Den er på 524 kvadratmeter og har 177 sitteplasser. Gjestene kan gå rett om bord på skipet etter å ha besøkt loungen. Loungen er bygd med et moderne skandinavisk design som er en forlengelse av inntrykket gjestene får på skipene langs kysten. I loungen blir det en miniversjon av Hurtigrutens Norway Coastal Kitchen, som er matkonseptet om bord. Det blir en buffé med for eksempel lette forfriskninger, tradisjonell fiskesuppe, småretter, søte bakverk, kaffe og te. Gode sittegrupper, gratis trådløst internett, USB-ladere og stikkontakter er noe av det gjestene har tilgang til før de går om bord. Skjermene i loungen viser praktisk informasjon, bilder fra reisen langs kysten og korte filmer fra noen av Hurtigrutens mest populære utflukter. Loungen har en egen forelesningssal der man gjennomfører den obligatoriske sikkerhetsinstruksjonen. Et stort interaksjonsbord, et «touchboard», gir gjesten detaljert informasjon om hva de kan gjøre og oppleve på reisen. Åpningstidene er 13.00-20.00 hver dag Hurtigruten Norge har avgang fra Bergen, og alle som skal reise med Hurtigruten er velkommen.

- Til neste år vil over 80.000 hurtigrutegjester fra inn- og utland ha dette som sitt første møte med kysten, og vi håper at denne satsingen også inspirere de reisende til å oppleve mer av Bergen og regionen vår, sa Bergen-ordfører Rune Bakervik da han offisielt åpnet loungen mandag.

Bergen Lounge er Norges eneste gjestelounge i sitt slag for skipsgjester, og det er også Hurtigrutens første lounge. Den ligger i andre etasje i Hurtigruteterminalen, og er åpen for alle som skal seile med Hurtigruten.

- Når vi skulle bygge vår første gjestelounge, var Bergen det åpenbare valget for denne millioninvesteringen. Dette vil gi en veldig bra start på reisen for gjestene, og vil gi et stort løft for Bergen og Hurtigruten etter gjenåpningen av Norge, sier Felin.

Trygve Hegnar, eier av ABC Startsiden AS / ABC Nyheter, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.