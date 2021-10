- Natten er jo en spesiell tid, ofte er vi litt mer åpne når mørket faller på. Tenk

tilbake på hvordan det var å være på overnatting, og ligge våken og hviske om alle de store spørsmålene i livet. Kanskje kan en slik stemning gi oss en annen opplevelse av kunsten, utstillingen og bygget? spør kurator for utstillingen, Marianne Zamecznik, i en pressemelding.

Det er i forbindelse med utstillingen Drawings Belonging to the Heart at kunstnerduoen Hertling & Andreassen (Ann-Cathrin Hertling og Elin Andreassen) inviterer publikum til å overnatte i det snart 100-år gamle museumsbygget. Sovesalen er et av verkene i utstillingen som fyller hele andre etasje i museets hovedbygning.

Kunsten å sove



- Gjestene sjekker inn på museet på kvelden og bli møtt av Nattvertskapet, som

vil lose dem gjennom en unik opplevelse i museets saler, forteller Marianne Zamecznik videre.

I en egen sal vil det være avlukker hvor gjestene kan skifte om til nattøy og legge fra seg personlige eiendeler.



Hver overnatting vil være unik, da flere av dem har et kuratert program bestående av konserter, høytlesning av tekster og lydavspillinger med mer.

Museets egen direktør, Johan Börjesson, innvier første overnatting med en egen tekst om det å overnatte og det å sove. Videre blir det konsert med duoen Sudan Dudan, og forfatteren Marte Huke vil lese sine egne reisebrev fra henholdsvis Nagasaki, Samoa og Buenos Aires.