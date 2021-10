Området med sitt karakteristiske hull gjennom fjellet har i høst gjennomgått en

nødvendig fjellsikring for å ivareta sikkerheten for besøkende.

Sikringsarbeidet er en del av Statens vegvesens oppgraderingsarbeider for Torghatten, da attraksjonen inngår i vegvesenets turistvegprogram som en avstikker fra Nasjonal turistveg Helgelandskysten.

Utfordringene ved sikringsarbeidene med å ta ned løst berg fra fjellveggen har vært logistikk og fremdriftsplan i forhold til vær og vind. Nær værforholdene var krevende arbeidet taulagene med fjellsikring på ulike sider av fjellet, eller inne i selve hullet.

Torghatten skal bli bedre for publikum

Tiltakene som Statens vegvesen planlegger for Torghatten foruten den innledende fjellsikringen er et utbedret stisystem, et serviceområde ved foten av fjellet samt et arkitekttegnet servicebygg med toaletter, informasjon og utstillinger. Dessuten en parkeringsplass med god kapasitet. Målet er at hele anlegget skal stå ferdig i 2024.

Rassikring på Torghatten Foto: Stetind

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør langs fjorder, fjell, foss og kyst. Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveger gitt Norge en ny turistattraksjon som stimulerer vegfarende turister til å benytte Norge som sitt reisemål, og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høyt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gjør inntrykk i inn- og utland og vekker reiselyst.