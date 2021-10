I sommer ble det enda mer lønnsomt for idretten å velge Scandic. Med

lanseringen av fordelsprogrammet Scandic Sports, fulgte det nye fordeler for barn og unge i idretten og deres støttespillere. Fordelsprogrammet retter seg mot trenere, lagledere og andre med ansvar for klubber og lag i den organiserte idretten i Norge.

- Fellesskapet og inkluderingen i idretten er utrolig viktig i lokalsamfunn over hele Norge, og det er gledelig at aktiviteten nå er på vei tilbake igjen. Økt aktivitet innebærer for mange økt reisevirksomhet, og nettopp derfor er Scandic Sports så viktig. Det er gode priser, og etter en natt i våre behagelige senger etterfulgt av Norges beste hotellfrokost, mener vi utøverne har de beste forutsetningene for å prestere, sier direktør for marked, merkevare og kommunikasjon i Scandic Norge, Tine Birkeland Westby.

Bred dekning

I tillegg til de lave prisene, Norges beste hotellfrokost og sportsmenyene som er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen, ble det etter lanseringen gratis for treneren å bo dersom laget eller klubben bestiller sju eller flere rom. Det ble også rabatterte priser for familie og fans, som er viktige støttespillere over hele landet.

Fri tilgang til hotellenes treningsrom og gratis lån av møterom til spillermøter og kampforberedelser er også fordeler idretten kan benytte seg av hos Scandic.

- Den organiserte idretten er Norges største folkebevegelse, og med mer enn 80 hoteller spredd over hele landet har vi de aller beste forutsetningene for å være en god samarbeidspartner. Vi vet hva det innebærer å være en god vert for idrettsutøvere og støtteapparat i alle aldre, sier Birkeland Westby.

Norges idrettsforbund er svært tilfreds med den solide oppslutningen fra idretten.

- Det har vært en krevende tid for idretten, og både antall medlemskap og aktivitet har sunket som følge av pandemien. Nå handler det om å bygge optimisme, fremme helse og aktivitet og bidra til å snu medlemstap til medlemsvekst. Vi ser lyst på det som ligger foran oss, og gleder oss over å ha Scandic med på laget. Ikke minst er vi glade for den solide oppslutningen om dette fordelsprogrammet, og at Scandic bidrar til å holde kostnadene nede når man er ute og reiser og deltar i idrettsarrangementer, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.