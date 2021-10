Apollo: Treningsreiser slår nye rekorder

Siden lanseringen av Apollo Sports i 2009 har Norges største arrangør av reiser til Hellas også blitt en av Nordens ledende på treningsreiser. I 2021 åpnet Apollo flere nye sportshoteller, alle med nærmest fullt belegg og høy kundescore gjennom sesongen.

- Nordmenn ligger ikke på latsiden i ferien. Stadig flere foretrekker kombinasjonen av høy puls og total avkobling, og i kjølvannet av pandemien har etterspørselen etter treningsreiser og timer ledet av profesjonelle instruktører økt markant, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonansvarlig i Apollo, i en pressemelding.

25 000 timer med aktivitet

På reisearrangørens hoteller i Playitas-gruppen har gjestene deltatt på over 25 000 timer med bookede sportsaktiviteter i løpet av sommeren, med padel som det mest populære. Verdens raskeste voksende sport sto for hele 32 prosent av aktiviteten, etterfulgt av crossfit (25 prosent) og yoga (19 prosent).

For å imøtekomme den økte interessen for padel investerte Apollo i hele 12 nye baner fordelt på ulike hotell i sommer – i tillegg til å tilby spesielle padeluker for de mest hardbarkede entusiastene.

Apollo utvider satsningen

Årets treningsprogram hos Apollo har også inkludert over 200 sportsarrangementer og treningsuker ledet av profesjonelle instruktører. Investeringen i egne sportshoteller fortsetter med lanseringen av Porto Myrina – powered by Playitas, og Levante – powered by Playitas, som åpner våren 2022.

- Vi fortsetter å utvikle oss med flere kvalitetssikrede sportshoteller i programmet gjennom hele året. I tillegg øker vi også antall treningsturer med gjesteinstruktører og arrangementer, der blant annet yoga utmerker seg som en stadig mer populær aktivitet i ferien, sier Rivera.