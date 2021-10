Internasjonal pris til Hurtigrutemuseet

European Steel Design Awards berømmer fremragende design innen stålkonstruksjon. Bak prisen står European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), en sammenslutning av stålprodusenter, entreprenører, forskere og akademikere.

Prisen deles ut hvert annet år for å fremme kreativ og enestående bruk av stål i arkitektur. Prisene tilegnes eierne, arkitektene, ingeniørene, entreprenørene og ikke minst stålarbeiderne.

- Et slående midtpunkt



Vernebygget i stål og glass som omslutter hurtigruteskipet MS Finnmarken omtales som er et slående midtpunkt i det nye Hurtigrutemuseet. Det ligger fantastisk håndverk og innovative metoder for avansert design bak denne nyvinningen i stål- og glasskonstruksjon, lyder omtalen fra ECCS.

Hurtigrutemuseet åpnet dørene 28. august i år som et av verdens største museumsgjenstander innendørs. LINK Arkitektur har ledet prosjekteringsgruppen som sammen med Multiconsult vant oppdraget om å skape et landemerke ved sjøfronten i Stokmarknes og et ikon for det nye levende samtidsmuseet for Hadsel Kommune. Peab hadde totalentreprisen og Imtas var underentreprenør.

Hurtigrutemuseet MS Finnmarken Foto: Bjærn Eide

Spenstig norsk stålarkitektur

- Vi er svært stolt over å motta denne høythengende prisen i skarp konkurranse med andre spennende prosjekter rundt om i Europa, og synes det er flott at spenstig norsk stålarkitektur vektlegges og blir kjent ute i verden, sier Gunnar Næss ansvarlig arkitekt hos LINK Arkitektur i en pressemelding.

Den arkitektoniske formen på vernebygget er inspirert av formen på åpningene i skutesidene. MS Finnmarken var det første skipet som hadde åpninger der både bakre og frem del lutet fremover. Dette motivet er gjentatt både vertikalt og horisontalt og har gitt bygget en svært særpreget form. Konstruksjonen er 105 meter lang, 24 meter bred og 21 meter høy, og veier ca 550 tonn.

- Prosjektet har vært en flott ingeniørmessig utfordring, designet for kastevinder opp mot 50 m/s, store snølaster og beliggenhet helt nede i sjøkanten, med en robusthet mot fremtidige klimaendringer. For å hensynta byggets bevegelser har vi designet en fleksibel stålkonstruksjon mot eksisterende bygg som står på en vanntett konstruksjon i bunn. Å få være med å utvikle et slik spesielt prosjekt sammen med dyktige arkitekter og entreprenører har vært veldig interessant og givende, sier Stian Johansen, oppdragsleder for oppdraget i Multiconsult, i meldingen.

Hurtigrutemusset Foto: Tom Pål Holdø

Konstruksjonen består av søyler og gitterdragere som spenner over båten. Grunnet skipets plassering er det ingen vindkryss eller søyler som forstyrer utsyn/innsyn gjennom den enorme glassfasaden.

Gavlveggene har en buet utforming med en kompleks geometri som består av oppsveiste bjelker, produsert av plater som er skåret/valset. Hovedkonstruksjonen består av 48 søyler og 24 fagverksdragere samt 12 gavlveggsøyler og 111 bjelker. Største gitterdrager er 40 meter lang og 5 meter høy, med en vekt på 26 tonn.

For å ta opp vindlasten mot fasaden er det montert totalt 700 vindkryss i hele takflaten og gavlveggene. Det måtte totalt 43 trailerlass med stålkomponenter til.