Den svenske stjernekokken Frida Ronge inntar Frogners tak med norske matskatter tilberedt på japanske teknikker.

Frida Ronge høstet stående applaus fra svenske matanmeldere da TAK Stockholm åpnet i 2017. Restauranten på toppen av Brunkebergtorg høster fortsatt priser og er blitt en favoritt for alle som ønsker store matopplevelser med en utsikt som matcher.

Den svenske stjernekokken Frida Ronge inntar takterrassen til Sommerro og åpner i september 2022 restauranten TAK. Foto: Lars Petter Pettersen

- Jeg er stolt av å kalle meg Fridas første blodfan. Jeg spurte henne først om å lage sushibaren på Post-hotellet i Gøteborg, og visste hun ville skape magi med helt frie tøyler på restauranten i Stockholm. På TAK klarer hun å kombinere høytidsstemning på tallerkenen med en uformell godstemning rundt bordene. Jeg gleder meg til flere får smaken på TAK i Oslo, sier Petter Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels og en av byggets eiere, i en pressemelding.

Sommerro får svømmebasseng og sauna som er åpent hele året. Foto: GrecoDeco

Jakten på norske råvarer

Frida Ronge har en spesiell forkjærlighet for sjømat og tradisjonelle råvarer. Hun er fiskehandlerdatter, ambassadør for bærekraftig fiske for MSC (Marine Stewardship Council) og har gjennom sine mange tv-opptredener i Sverige løftet frem uutnyttede matfisker og kortreiste råvarer.

Konseptet TAK er et resultat av Ronges store fascinasjon for det japanske kjøkken. Hun har spesialisert seg på å kombinere nordisk tradisjonsmat og tusen år gamle japanske teknikker, som for eksempel japansk gari med syltet kålrot istedenfor ingefær.

Nå ser hun frem til å finne frem til særegne norske råvarer og presentere dem på en måte som vil både overraske og begeistre. Det starter med en smaksreise blant norske produsenter.

- Jeg er ekstremt heldig som får dra på skattejakt i matlandet Norge, med smaken av fjord og fjell. Brunost og tørrfisk er for meg supereksotisk, men jeg elsker også norsk havfersk sjømat, unike oster og saktevoksende grønnsaker. Nå gleder jeg meg til å møte alle de som brenner for gode råvarer produsert på lag med naturen, sier Frida Ronge i pressemeldingen.

TAK Oslo Hotellet heter Sommerro og åpner 1.september 2022 Eiere av bygget er Strawberry Brothers 50%, Aspelin Ramm 50% Hotellet skal driftes av Nordic Hotels Resorts Stort fokus på helse og trening. Vestkantbadet blir restaurert med basseng og badstuer, flere behandlingsrom og et stort treningssenter. Totalt 1400m2 Frogners første takterrasse med basseng, sauna, restaurant og bar En kulturscene for opptil 200 gjester Krohgsalen opptil 150 personer og flere styrerom 4 restauranter og 2 barer Villa Inkognito, en tilhørende villa med 11 rom og suiter 242 hotellrom som består av flere kategorier Bygget og interiøret er fra Art Deco perioden 1925-1935 Arkitekter er LPO Arkitekter Interiørdesignere er GrecoDeco

Takterasse restaurant og bar Sommerro. Foto: LPO Arkitekter

På toppen av Frogner

TAK Oslo vil ligge i rotunden på toppen av Sommerro. Restauranten får plass til 100 gjester inne. På takterrassen utenfor kommer grill, cocktailbar, helårs sauna og svømmebasseng. Hele bygget vil huse hotell, restauranter og møteplasser, kino, konsert- og kulturscener, samt et nyrenovert Vestkantbadet utvidet med et større gym- og velværeområde.

- I et så spektakulært lokale, er det lett å lage en turistattraksjon. Men med Fridas TAK håper vi å skape et sted også naboer og Oslofolk vil komme tilbake til, igjen og igjen, sier Jarle Moen, hotelldirektør ved Sommerro.

Hele kvartalet åpner dørene – og taket – 1. september 2022.