I dag stenger Vikingskipshuset

Helt siden museet åpnet i 1926 har Vikingskipshuset vært et nasjonalt symbol og visningssted for ikonisk kulturarv. I nesten 100 år har skipsgravene Oseberg, Gokstad og Tune og Borre bergtatt besøkende fra hele verden.

De siste ukene har nordmenn og utenlandske turister strømmet til museet for å se skipene en siste gang før dørene lukkes.

- Selv om Vikingskipshuset nå stenger dørene, er dette på mange måter en gledens dag. Det har vært helt avgjørende å bygge et nytt museum for sikre kulturarven også for kommende generasjoner. Det nye museet vil sørge for optimale forhold for gjenstandene og samtidig gi publikum et unikt møte med vikingtiden, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Nytt vikingmuseum åpner i 2025/2026

Når det nye Vikingtidsmuseet åpner på Bygdøy er ambisjonen at det skal være verdens viktigste formidler av vikingtiden. Mer enn 4000 utvalgte gjenstander skal stilles ut, og sammen med moderne fasiliteter og publikumsopplevelser vil man få et unikt innblikk i vikingenes liv og samfunn. Til sammenligning har dagens museum utstilt rundt 300 gjenstander.

- Museet er en del av Universitetet i Oslo, og blir en ny type forskningsmuseum der publikum kan la seg oppsluke av vikingtiden og få minner for livet sammen. Besøkende skal overraskes og utfordres med ny kunnskap, nye perspektiver og nye funn, sier Glørstad.

Vikingskipshusets historie

Da vikingskipsgravene ble gravd ut på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet utløste det en enorm nasjonal interesse og fascinasjon for vikingtiden i Norge. Rundt århundreskiftet var det en stor debatt om hvor de skulle stilles ut. Skipene ble først plassert i skur i Universitetshagen, men forholdene var dårlige og man måtte finne en mer varig løsning for å bevare dem.

I 1926 sto første del av Vikingskipshuset ferdig, og Osebergskipet var det første skipet som flyttet inn. I årene som fulgte ble resten av museet bygget ut i etapper, og sto endelig klart i 1954. Bygningen er tegnet av Arnstein Arneberg, en av 1900-tallets mest framstående norske arkitekter.

Vikingutstillinger på Historisk museum



I byggeperioden kan publikum oppleve utvalgte gjenstander fra vikingtiden på Historisk museum i Oslo sentrum, som er et søstermuseum til Vikingskipshuset på Bygdøy. Her finnes det nå to utstillinger som tar for seg ulike sider ved vikingtiden:

Fabelaktige dyr inviterer til en reise tilbake til jernalderens Skandinavia, til en tid da et annerledes forhold til dyr preget folks tro og forestillinger og - ikke minst – påvirket de vakre ting de skapte, brukte og hadde rundt seg.

VÍKINGR viser noen av de mest utsøkte gjenstandene som er funnet fra norsk vikingtid. Her kan du blant annet se en av verdens to bevarte vikinghjelmer, flere praktsverd og den største gullskatten som er funnet fra vikingtiden.

Disse gjenstandene vil bli stilt ut i det nye Vikingtidsmuseet når det åpner i 2025.

Det nye Vikingtidsmuseet

Det nye museet skal bygges i forlengelse av dagens museum på Bygdøy, og vil bli tre ganger så stort som i dag.

Totalt blir det nye museet ca. 13 000 m2, hvorav ca. 5500 m2 blir utstillingsareal.

I tillegg til utstillingslokalene blir det butikk, restaurant, arrangementsfasiliteter og en museumspark som en integrert del av museumsopplevelsen.

Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og bygging av det nye museumsanlegget på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. AART architects designer bygget.