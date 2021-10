- Det ser ut til at mange er fristet til å få forandring, og ikke minst få sol og varme, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Spania er en klar vinner!

Forsikringsselskapet har via Ipsos gjennomført en undersøkelse det siste døgnet

med et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Den viser at av de som har planer om å feriere i utlandet i høst skal 28 prosent til Spania. 18 prosent skal til Sverige, 17 prosent til Danmark, 10 prosent til Tyskland og 6 prosent skal til England.

Én million nordmenn til utlandet– hundretusener til Spania

- Som også tallene fra reiseoperatørene viser, har gjenåpningen på lørdag virkelig fått fart på nordmenns reiseplaner, sier han. Men dette gjelder også bestillinger for hele neste år og ikke bare i høst.

- At 1 av 4 nordmenn har planer om å dra til utlandet i høst, betyr at cirka én million nordmenn skal det. Av disse kan det være rundt 300 000 som skal til Spania.



Forventer stor pågang i høst

- Med folks reiselyst etter gjenåpningen forventer vi langt flere skademeldinger enn det som har vært vanlig hittil under pandemien, sier kommunikasjonssjefen.

Han anbefaler folk å tenke seg om, og sette seg svært godt inn i hva som gjelder lokalt, og være forberedt på at det raskt kan skje endringer.

Reisemålet må være uten reiseråd når reisen bestilles for at avbestillingsdekningen skal gjelde fullt ut. Fra 1. oktober opphever Utenriksdepartementet det generelle globale reiserådet. Det betyr at Gjensidiges kunder fra denne datoen trygt kan bestille reiser verden rundt, med unntak av de landene UD kommer til å offentligjøre denne uka.