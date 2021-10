31 prosent planlegger å ta høstferie i år, og etter halvannet år med Norgesferie ser det ut til at mange igjen vender blikket utenfor Norges grenser. Av de som planlegger høstferie svarer 43 prosent at de har tenkt seg til utlandet. Spania er den soleklare feriefavoritten.

Fredagens nyheter om at flere reiserestriksjoner oppheves betyr at høstferien blir den første skoleferien på lang tid hvor både fullvaksinerte og barn kan reise til utlandet uten å måtte i karantene når de skal tilbake til Norge.

- Fantastisk "ketsjup-effekt"



- Det er fantastisk å se at flere virksomheter nå opplever den «ketsjup-effekten» vi har drømt om at skulle komme når det ble lettet på restriksjonene, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv, i en pressemelding.

Turoperatørene melder nå om stor pågang fra nordmenn som vil ha sol og varme i høstferien. Bergmål mener dette også har sammenheng med at folk har fått øynene opp for pakkereiser, som gir en helt særegen forbrukerbeskyttelse.

- Mange ønsker nok den tryggheten en pakkereise gir etter lang tid med pandemi. Det er derfor ikke overraskende at mange velger å bestille gjennom en reisearrangør som tar ansvar for hele reisen, i stedet for å kjøpe fly og hotell hver for seg. Dette kan nok fort bli en trend fremover, sier Astrid Bergmål

Viken, Innlandet og Vestland topper lista innenlands



Selv om reiselystne nordmenn gjerne vil reise ut, velger også flere å feriere i eget land i høstferien. Viken, Innlandet og Vestland topper lista over hvor vi planlegger å reise i Norge.

Mye å glede seg over, men fremdeles krevende for virksomhetene i reiselivet

Selv om flere nå får muligheten til å reise på tvers av grensene, er det fremdeles en vei å gå før reiselivet er tilbake til normalen, sammenlignet med tiden før pandemien.

Flere land har fortsatt restriksjoner, og selv om mange planlegger turer til utlandet denne høstferien ser vi at tallet var langt høyere i 2019. Da svarte hele 57 prosent at de planla utenlandstur, ifølge Virkes reisepuls-undersøkelse. Også de som lever av internasjonale gjester i Norge opplever at situasjonen fortsatt er krevende.

- Vi kommer stadig nærmere normalen, men er ikke i mål enda. Det vil ta tid å komme tilbake til nivået vi var på før pandemien for reiselivsnæringen, sier Bergmål.

Datainnsamlingen er gjennomført av Opinion/Norstat på vegne av Virke i mai-juni 2021.