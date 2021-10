KRISTIANSAND: Søm legesenter hjelper Kristiansand kommune med avlastning for reisende, spesielt med behov for PCR-test og attest.

Samtidig opplever legene ved legesenteret at et økende antall reisende har store vanskeligheter med å forstå testkrav ved reise.

- Vi opplever daglig fortvilte reisende som prøver å orientere seg i et komplekst regelverk land for land. En sak er EU med sitt coronasertifikat men reiseaktiviteten øker langt utover Europa sine grenser, sier senterleder og fastlege ved Søm legesenter Jon Solli Hansen i en pressemelding.

- Reglene endrer seg ofte raskt og mange steder er regelverket innviklet. Det dreier seg om helt detaljerte krav til type test som kreves, nøyaktighet til en antigen-test, om attesten kan være digital eller printet ut, gyldighetstimer - som kan variere med hvilken test som tas og restriksjoner. Listen er lang, ofte uoversiktelig og vanskelig å finne oppdatert informasjon om. Vi prøver etter beste evne å rådgi men det er ofte utfordrende, sier han.

Behov for videre god testkapasitet, også utover hurtigtester

Søm legesenter i Kristiansand gjør sitt beste for å hjelpe disse reisende som trenger coronatest før reise fra Kristiansand eller Agder fra sitt covid-19 testsenter. Både PCR test og attest etter hurtigtest før reise tilbys.

Nylig har både Fjord Line og Colorline lagt ned sitt tilbud for covid-19 hurtigtest ved kaien i Kristiansand, da behovet naturlig nok er synkende med økende vaksinering ved reise til Danmark.

Samtidig er store deler av verden fortsatt uvaksinerte. Det er et økende behov for PCR tester før reise til spesielt afrikanske og asiatiske land, der innreisekravene er strenge og i flere land vaksinedekningen lav. Dette samtidig som reiseaktiviteten er i ferd med å ta seg opp. Mange land krever fit-to-fly attester og regelverket er tildels krevende. I tillegg er det fortsatt krav til hurtigtest før feks. reiser offshore og uvaksinerte som skal reise i Europa.

- Kristiansand kommune henvendte seg i sommer til legesentre i byen for hjelp til et tilbud for reisende/private behov for covid-test, da eget testsenter ikke har kapasitet for dette. Sammen med Søgne legesenter, Sogndalen legesenter og Sør Arena legesenter i Kristiansand har vi hjulpet kommunen med et slikt tilbud. Vi har både høy kompetanse og er et robust nok legesenter til å opprettholde tilbudet, uansett hvor lenge behovet skulle være der, forteller Solli Hansen, en av de 6 fastlegene som jobber ved legesenteret.

Tilbudet ved Søm legesenter omfatter både drop-in og timebestilling, på hverdager.

- Vi har en unik beliggenhet som legesenter, kun litt over 2 km fra Kjevik flyplass og samtidig kun 2 km fra Kristiansand sentrum. 15.000 mennesker har vårt legesenter som nærmeste legesenter og 7000 er pasienter her. Vi har to store covid-19 teststasjoner utenfor for pasienter med symptomer i tillegg til eget test-rom inne på legesenteret for PCR/hurtigtest for reisende fra Kristiansand / Agder. Vi hjelper til med både selve prøvetakingen og dokumentasjon med fit-for-flight / reiseattest. Vi strekker oss svært langt for å hjelpe og tilbyr alltid time på dagen også for utenlandske reisende med behov for PCR test eller hurtigtest / antigentest før reise , avslutter Solli Hansen.