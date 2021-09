100.000 besøkende til Kistefos hittil i år

- Vi opplever at publikum setter pris på kombinasjonen kultur og natur. På Kistefos er naturopplevelsen en integrert del av kunst- og kulturopplevelsen, og vi opplever at denne kombinasjonen treffer bredt, sier direktør Birgitte Espeland. Her, skulpturen All Of Nature Flows Through Us av Marc Quinn. Foto: Einar Aslaksen.