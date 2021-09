- Det var som et slags startskudd gikk av da justisministeren ønsket oss alle en god tur. Med en tredobling i salget sammenliknet med forrige helg kan vi trygt si at denne beskjeden er noe mange har ventet lenge på, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonsansvarlig i Apollo, i en pressemelding.

Reisearrangøren er glad for at reiserestriksjonene nå lempes på, og at det globale reiserådet oppheves. Men selv om vi nå kan reise over hele verden, er det fortsatt Europeiske reisemål som troner salgslistene.

- I høstferien er det Hellas som gjelder, og i vinter velger majoriteten av oss Kanariøyene – med Gran Canaria i spissen, forteller Rivera i meldingen.

Sikrer seg neste års sommerferie

Også neste års sommerreiser går unna nå. Selv om Apollo har hatt reiser gjennom hele sesongen i år har tilbudet vært betraktelig nedjustert sammenliknet mot et normalår. Men neste år blir det endelig fult program igjen - og interessen for utenlandsreiser er skyhøy.

- Norge er flott, men helgens tall viser at flere ønsker seg en liten pause fra fjorder, fjell og ustabilt vær neste sommer. Vi lengter etter Middelhavet og i helgen var det hovedsakelig julireiser til Hellas folk sikret seg, forteller Rivera.

Selv om reiselysten nå er stor over hele landet, kan det se ut til at den er størst på Vestlandet. Først i køen hos Apollo sto nemlig bergenserne, og reisearrangøren kan melde om en dobling i salget av reiser fra Flesland sammenliknet med helgen før.

Barnefamiliene strømmer til

Nå som karantenekravene for barn og unge under 18 år bortfaller er det også langt enklere for barnefamilier å reise – og det merkes. Hos Apollo satte familiene salgsrekord i helgen, med flest bestillinger siden pandemien startet.

- At fullvaksinerte foreldre har sluppet karantene, men ikke barna i familien, har vært et av de største utfordringene for kundene våre gjennom sommeren. At dette nå bortfaller er derfor en stor glede for oss alle, smiler Rivera.

Og reisetrendene blant barnefamiliene er tydelige: jule-, og vinterferien tilbringes under palmene på Kanariøyene og Emiratene, mens sommerferien går til Hellas – med Kreta og Rhodos på topp.