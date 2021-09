Pandemien har rammet reiselivsnæringen hardt, men den har også vist nordmenn nye sider ved vårt langstrakte land. Vi skal også langt nord for å finne den norske turistdestinasjonen som er blitt mest søkt på i Google Maps i 2021: Spektakulære Nordkapp på 71 grader nord.

Sinnataggen ser også åpenbart ut til å være populær, men hvorvidt man skal besøke Frognerparken eller Vigelandsparken, som innehar henholdsvis 2.- og 4.-plassen på listen, er det ikke helt enighet om blant Google Maps-brukerne. For ordens skyld «bor» Sinnataggen i Vigelandsparken som igjen ligger i Frognerparken.

Flere familieparker

I tillegg til parkene har Oslo to andre turistdestinasjoner med på listen. Mange ser ut til å lure på hvor Operaen i Oslo ligger, som fører det monumentale bygget opp på en 7. plass. Vikingskipshuset plasserer seg på en 10. Plass.

3.-plassen på listen er kanskje ikke så overraskende barnefamilienes sommerfavoritt - Kristiansand Dyrepark. Høyt opp kommer også familieparkene Bø Sommarland (6. plass) og Tusenfryd (8. plass).

To fosser har også fått plass på listen. Vøringsfossen er den mest søkte med 5. plass totalt, mens Steinsdalsfossen karrer seg til en 9. plass.

Økt synlighet for bærekraftige hoteller

En tydelig turismetrend Google ser globalt er at folk i økende grad leter etter bærekraftige reisemuligheter. For eksempel har søk på “eco hotel” vokst jevnlig siden 2004 (med unntak av en nedgang i pandemiens tidlige fase).

For å gjøre det enklere for brukerne å ta bærekraftige valg, lanserer Google derfor et nytt merke. Når man søker etter overnattingsalternativer på google.com/travel vil det fra denne måneden av dukke opp et økosertifisering-merke ved siden av hoteller som kan vise til konkrete bærekraftstiltak. Her vil man også få informasjon om de konkrete tiltakene som hvert hotell tilbyr.

Dette er årets mest søkte turistdestinasjoner i Norge på Google Maps



1. Nordkapp

2. Frognerparken

3. Kristiansand Dyrepark

4. Vigelandsparken

5. Vøringsfossen

6. Bø Sommarland

7. Operahuset Oslo

8. Tusenfryd

9. Steinsdalsfossen

10. Vikingskipshuset