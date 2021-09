Finn deg en «gapende vinkel»:

27. september er gapahukens dag. Den årlige markeringen av det populære turmålet startet opp som et initiativ fra Nesset kommune under Friluftslivets år i 2015.

– Dagen er en fin anledning til å ta turen innom din nærmeste gapahuk, eller rett og slett bare nyte matpakken eller middagen ute i det fri, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Gapahuker finnes over hele landet, og er ofte satt opp av foreninger, lokale ildsjeler, skoler eller kommuner. De står gjerne på naturlige samlingssteder som er enkle å komme seg til. Mange er også tilknyttet bålplasser.

Lurer på hvor det finnes en gapahuk i nærheten av deg, er det flere nettsider og apper som har oversikt. Turportalene UT.no og GodTur.no lar deg begge søke opp gapahuker og rasteplasser.

Ta barna med ut

Lier berømmer barnehager og skoler som er flinke til å ta barna og elevene med ut, og bruke naturen som en arena for undervisningen. Hun håper mange benytter Verdens gapahukdag som en anledning til å vise barna den lokale gapahuken.

– Gapahuken er en super arena for utendørs undervisning. Er det ingen gapahuk i nærheten kan man lage en selv, enten med tau og presenning eller av materialer dere finner i skogen, oppfordrer Lier.

Hun legger til at spise matpakka ute eller tenne et bål og lage en enkel lunsj ute, kan være en feiring av at det snart er høstferie, eller bare en ekstra hyggelig på uka.

– Kanskje gir dette til og med mersmak til en ny mandagsstradisjon.

Fakta om gapahuken:

Byggverk av tre vegger og et tak, eller to sidevegger og et skråtak fra bakken og opp

Opprinnelig brukt for overnatting og ly mot vær og vind

Ordet betyr «gapende vinkel»