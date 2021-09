Stort kaffemarked i Oslo 1. oktober

Tradisjonene er ulike, det samme er bryggeskikkene, men felles er gleden over smaken og den sosiale stunden.

1. oktober er den Internasjonale kaffedagen, og Norsk Kaffeinformasjon inviterer til feiring på Stortorvet i Oslo med stort kaffemarked.

– Nå er det på tide å samles igjen, sier Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon i en pressemelding.

Hun gleder seg til å møte kaffeinteresserte mennesker, bransje og publikum til en ettermiddag hvor kaffen står i sentrum.

- Store og små kaffebrennerier kommer med sine kaffebiler, kaffeboder eller kaffevogner. Vi brygger espresso, håndbrygg, traktekaffe eller bålkaffe til de som foretrekker den gode gamle måten. Har du lyst til å prøve noe annerledes kan du få smake en kopp kruttsterk tyrkisk kaffe, bli med på etiopisk kaffeseremoni eller lære å brygge kaffe på en syphon, sier Marit.

På markedet finner vi også leverandører som tilbyr kaffeutstyr. Man kan få gode håndbryggertips av regjerende norgesmester i «Coffee Brewing», Ole Kristian Bøen, eller kanskje diskutere espressomaskiner og kverner med noen som har virkelig greie på sakene.

Ellers blir det noe å bite i, og selvsagt underholdning. «Oslos Nyeste Orkester» spiller såkalt Ethio-jazz, BoraBrasil holder et forrykende Capoeira-show, og egen DJ sørger for god stemning under hele arrangementet.