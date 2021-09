Omfattende sikring av kanonene på Oscarsborg

Oscarsborg festning ble sikret evig liv i historiebøkene 9. april 1940. Da senket det 92 år gamle festningsanlegget utenfor Drøbak den tyske krysseren "Blücher". I dag er den militære virksomheten for lengst lagt ned og anlegget er åpen for sivile med et populært museum, utendørs scene, hotell, restauranter og gallerier.

Det historisk viktige og kjente festningsanlegget er et av de best besøkte museene i landet. Nå har venneforeningen startet en omfattende prosess med å sikre kanonene for fremtiden. Da handler det både om å fjerne rust og beskytte kanonene mot fremtidig rustangrep.

Sikret for 30 år

– Vi er godt i gang. Veisvingbatteriet på Seiersten på østsiden av fjorden er i sommer sikret for de neste 30 årene. Det har vi gjort med Zinga, som gir en fornyet galvanisk beskyttelse, sier Ragnar Dahl. Han er leder for venneforeningen for Oscarsborg festning.

Kanonene på Seiersten ble først sandblåst og så påført to lag Zinga. Det skal beskytte batteriet for rustangrep de nærmeste tiårene.

– To strøk med Zinga gir galvaniske beskyttelsen tilsvarende varmgalvanisering. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men etter 40 år på markedet er effekten og varigheten godt dokumentert, sier Thor Smette i Zinga Scandinavia AS.

Alt skal beskyttes

Planen til venneforeningen for Oscarsborg festning er å gi alle kanonene samme beskyttelse. Til sommeren starter arbeidet med de store kanonene på festningsanlegget ute i Oslofjorden.

– Vi ønsker å behandle alle kanonene med samme metode. Målet er å gi de en beskyttelse og sikre dem for de kommende 30 årene, sier Ragnar Dahl.

Han og foreningen er innstilt på å holde på til hele jobben er utført.

– Tempoet i arbeidet henger nøye sammen med finansiering. Først skaffer vi midler, så gjør vi jobben. Sånn fortsetter vi til vi er ferdige, sier Dahl.

– Kanonene tilhører Oscarsborg festningsmuseum, og vedlikehold inngår i formålsparagrafen til venneforeningen, sier Dahl som selv er kystartillerioffiser utdannet på Oscarsborg.