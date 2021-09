– Vi så allerede tidlig forrige uke at noe positivt var på gang. Blant annet var det en stor økning i søk etter reiser på ving.no, og du kan trygt si at trenden vedvarte, sier en entusiastisk Marie-Anne Zachrisson i en pressemelding.

Zachrisson er landssjef i Ving, og forteller at forrige uke var reisearrangørens beste salgsuke gjennom hele pandemien.

- Vintersalget økte 145 %



– Vi er både stolte og glade over å konstatere at vintersalget økte med hele 145 % mot uken før. Vi har ventet lenge på ketchupeffekten, og det er fantastisk å se at mange endelig bestiller feriene de drømmer om, sier Zachrisson.

Hun tror årsaken til økningen kan være både synkende smittetall og at mange fullvaksinerte har oppdaget hvor enkelt det er å reise utenlands – og at det er enkelt å komme tilbake igjen.

– Dessuten har høsten kommet for alvor her hjemme, og da er det lett å lengte etter en ferie i varmere strøk. Akkurat nå er det vinterreiser til Kanariøyene, Thailand og Kapp Verde som er de mest populære. Den spanske solkysten og Madeira er også i vinden, sier Zachrisson.

Stor interesse for helgeturer til europeiske storbyer

Det er imidlertid ikke bare sol og varme som omsider lokker nordmenn ut i verden igjen. Salget av storbyreiser hos Ving har også fått et skikkelig oppsving den siste tiden.

– Forrige uke solgte vi over dobbelt så mange storbyreiser som vi gjorde i hele august, sier Svein Erik Bjørheim, leder for Vings ruteflyavdeling.

Roma, Paris, Barcelona, København og Krakow er byene flest bestiller storbyreiser til akkurat nå.

– Mange har ment at helgeturer til storbyer er en type ferie vi ville måtte vente lenge på at folk skulle begynne å bestille igjen, så vi er glade for å se at lysten er tilbake allerede.