Høstmørket kommer sigende, og perioden vi nå er på vei inn i er en populær årstid for å foreta en etterlengtet ferie.

Skandinavene ønsker seg sol, strender samt kulturliv, og for høstferien er reiser til byer omkring Middelhavet forlokkende i tillegg til storbyer i Europa, skriver flyselskapet Norwegian som i en pressemelding har listet de skandinaviske "høstferievinnerne":

Topp 5 destinasjoner i Europa for høstferien



Danmark (uke 42): Malaga, Mallorca, Alicante, Nice, Aalborg.

Sverige (uke 44): Malaga, Alicante, Luleå, Las Palmas, London.

Norge (uke 40): Nice, Alicante, Malaga, København og Bergen.

Å reise har vært et begrenset gode i en lang periode, men i takt med at en stadig større andel av befolkningen er vaksinert, og dermed kan benytte seg av et gyldig koronapass ved grensepasseringer har selskapet hatt en økning i bestillinger av flyreiser.

Høstmånedene er for mange ansett som den beste tiden å reise på storbyferie fordi det da ikke er fullt så varmt i de europeiske storbyene, samtidig som det også er færre køer og mindre folkemengder enn det vi er vant med. Likeså er det varmt nok til å kunne nyte strendene i Sør-Europa.



Norwegians tips til deg som skal på reise i høst

Pandemien er ikke over, og selv fullvaksinerte kan bli smittet. Fortsett å ta hensyn til avstand og hygiene der du kan og må.

Selvbetjeningsskrankene på flyplassene i Norge er åpne. Benytt disse om du kan for effektiv innsjekking, eller sjekk inn før du ankommer flyplassen via Norwegians reise-app.

Vær oppmerksom på at ulike billettyper har ulike vilkår. For høyest grad av fleksibilitet er det lurt å velge selskapets Flex-billett.

Før reisen er det lurt å sjekke at Corona-sertifikatet ditt er gyldig og tilgjengelig på mobilen.

Enkelte land har en utvidet bruk av Corona-sertifikatet, og da må man for eksempel vise dette for å kunne delta på kulturarrangementer, eller for å få lov til å besøke cafeer og liknende.

Husk å ta med deg munnbind – om bord på våre fly er det fortsatt påkrevet – både for passasjerer og for de jobber om bord.

Og som alltid – sjekk at du har reiseforsikring i orden, og at du har gyldig pass, evt. visa om det også er et krav for deg.

Dersom du lurer på hva som gjelder dit du skal kan du benytte et interaktivt kart på Norwegians nettsider. Her kan du enkelt klikke på det landet du skal reise til, og se hva som gjelder.

I takt med økende trafikk har Norwegian nå gjenåpnet mange ruter, og igjen kan skandinavene også reise til blant annet Roma, Milano, Napoli, Sicilia, Edinburgh, Warszawa, Wien og Amsterdam.