Folkefest da MS Fridtjof Nansen ble døpt med is på Svalbard

- Med korona, har verden på mange måter hatt en ufrivillig pause. For reiselivet har denne pausen vært ekstra hard. Mange av dere som er her i dag jobber i reiselivet, og har fått kjenne dette på kroppen. Nettopp derfor er jeg utrolig glad for at vi er akkurat her – akkurat i dag. Der Richard With startet alt i 1896. Der vi sammen skal bygge fremtidens reiseliv for hele Svalbard. Der suksess ikke måles i volum, men i lokal verdiskaping, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group under dåpen ifølge en pressemelding fra selskapet.

Et gnistrende høstvær og Longyearbyens innbyggere skapte en perfekt ramme rundt den nordligste dåpen av et passasjerskip noensinne.



ISDÅP: Hurtigruten Expeditions’ norskbygde hybridskip MS Fridtjof Nansen Foto: Kim Rormark

Dåpsrituale oppfunnet av Roald Amundsen



Lokalbefolkningen – og seere fra hele verden som fulgte direktesendingen fra Longyearbyen – fikk se en skipsdåp utenom det vanlige:

Den tradisjonelle gaven til gudmødrene var byttet ut med en felles gave til lokale prosjekter fra MS Fridtjof Nansens gudmødre Sunniva Sørby og Hilde Fålun Strøms prosjekt «Hearts in the Ice» og Hurtigruten Foundation.

Den tradisjonsrike knusingen av en champagneflaske var byttet ut med en isklump. Gudmødrene fortsatte dermed Hurtigruten Expeditions’ tradisjon med å bruke et dåpsritual oppfunnet av Roald Amundsen . Under den høytidelige dåpen siterte de også Amundsens ord fra dåpen av polarskuta Maud i 1917 da de knuste isen mot baugen på hybridskipet MS Fridtjof Nansen:

«Det er ikke min akt å håne den edle drue. Men allerede nå skal du få føle litt av ditt rette element. For isen er du bygget, og i isen skal du tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave.»

DØPES: Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby (til høyre) fikk æren av å døpe MS Fridtjof Nansen i Longyearbyen tirsdag. Fra venstre: Kaptein Bent Ivar Gangdal, kaptein Svein Rune Strømnes, administrerende direktør Asta Lassesen i Hurtigruten Expeditions, konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group og administrerende direktør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard (i rød jakke). Foto: Espen Mills / Hurtigruten Expeditions

Økt lokal verdiskaping - og hvordan reiselivet, næringslivet og befolkningen kan jobbe sammen for å takle felles utfordringer - var blant temaene i dåpstalene. Blant annet hos 17 år gamle Sigrid Vilja Andersen, som er født og oppvokst i Longyearbyen.

- Vi som bor her i Arktis, vi kjenner det på kroppen allerede. Vi sitter jo på første rad og er vitner til at vårt eget hjem smelter bort. Men det er ikke tid til å sitte stille lenger. Det er ikke tid til å vente. Vi trenger noen til å gå foran i kampen mot klimakrisen, like sterke som fortidens fangstkvinner, sier hun.

KOM HJEM: MS Fridtjof Nansen kommer for første gang til sin nye hjemmehavn, Longyearbyen på Svalbard. Foto: Oclin / Hurtigruten Expeditions

Kom hjem: Første cruiseskip registrert på Svalbard



For å hedre Svalbard og den lange historien Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Svalbard har på øygruppen, har Hurtigruten Expeditions registrert MS Fridtjof Nansen på Svalbard. Hun blir dermed det første cruiseskipet noensinne med Longyearbyen som hjemmehavn.

- Ved å oppkalle skipet etter Fridtjof Nansen, og døpe skipet her på Svalbard, hyller vi hans innsats som både polfarer og vitenskapsmann. Vi vil også vise hvor viktige våre lange bånd til Svalbard og lokalsamfunnet her er for oss. Dette skipet vil seile fra Arktis i nord og til Antarktis i sør, men Svalbard vil alltid være hjemme, sier administrerende direktør Asta Lassesen i Hurtigruten Expeditions.

Hurtigruten Expeditions’ forgjenger Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) seilte sitt første ekspedisjonscruise til Svalbard i 1896. Der bygget Hurtigruten-grunnlegger Richard With samtidig øygruppens første hotell. Hurtigruten Svalbard er i dag øygruppens største og eldste turoperatør, og Hurtigruten Expeditions verdens største ekspedisjonscruiserederi.

- En stor dag

MS Fridtjof Nansen ble bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik. Med store batteripakker og annen grønn teknologi, regnes hun som et av verdens grønneste og mest avanserte cruiseskip.

- Dette er en stor dag, både for meg og alle mine kolleger om bord. Nå gleder vi oss veldig til å ønske gjester velkommen om bord for å utforske noen av verdens råeste steder – på en måte som er mer bærekraftig for både miljøet og lokalsamfunnene vi skal besøke, sier kaptein Bent Ivar Gangdal på MS Fridtjof Nansen.