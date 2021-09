Thon Hotels åpner to nye partnerhoteller i Elverum

– Thon Hotels etablerer seg ved en ny destinasjon og øker vår dekningsgrad ytterligere i Norge. Til neste år vil vi tilby totalt 190 hotellrom i Elverum, noe som vil gagne våre gjester, sier Morten Thorvaldsen som er konserndirektør for Thon Hotels i en pressemelding.

– Elgstua Hotell ligger praktisk til langs Trondheimsvegen, og Hotel Central har en god beliggenhet i sentrum. Begge hotellene er nyrenoverte og flotte. Her satser vi på ferie- og fritidsreisende og bedriftsmarkedet. Lokalmarkedet i Innlandet blir også viktig. Vi ønsker våre nye partnerhoteller hjertelig velkommen, sier han.

Gjesterom, Hotel Central i Elverum.

- Viderefører prisbelønt hotellfrokost



I løpet av 1. kvartal 2022 blir Elgstua Hotell og Hotel Central fullverdige Thon Partnerhoteller. Hotellene i Elverum fortsetter sin satsning innen mat og drikke, og vil videreføre sin prisbelønte hotellfrokost som et Thon Partnerhotell. Elgstua Hotell og Hotel Central passer godt inn i konseptet til Thon Partner, og vil inngå i lojalitetsprogrammet til Thon Hotels.

Det er Elgstua AS som eier og drifter hotellene. Daglig leder, John Tømte, sier:

– Vi ser frem til at Elgstua Hotell og Hotel Central blir Thon Partnerhoteller til neste år. Vi er imponert over hva Thon Hotels har fått til de siste årene, og de ansatte ser også frem til å bli en del av en norskeid hotellkjede med store ambisjoner for fremtidens reiseliv.

Elgstua Hotell har 107 gjesterom, restaurant og bar, treningsrom og møtesenter med kapasitet til 250 konferansegjester. Hotellet ble bygget i 2013 og ligger ved siden av tradisjonsrike Elgstua Kafé.

Hotel Central har 83 gjesterom, treningsrom, lekerom, samt restaurant og bar. Møtesenteret ble totalrenovert høsten 2019 og har plass til ca. 250 konferansegjester. Central Scene er en cocktail- og vinbar, sportsbar og kulturscene på hotellet hvor det holdes mange konserter og arrangementer.