- Luksusekspedisjonsskipet er utstyrt med Azipod fremdriftsteknologi som genererer minimalt med støy og vibrasjoner for å gi en behagelig passasjeropplevelse. Videre er skipets energilagringssystem, levert og integrert av ABB, det største som noen gang er levert til et fartøy i sitt slag, på nesten fem megawattimer (MWh), slik at motorene kan slås av for lydløst, utslippsfritt cruise, skriver ABB i en pressemelding.

Le Commandant Charcot vil også være tilgjengelig for vitenskapelige formål og bidra til den globale innsatsen for å studere og bevare Polene og havene.

Også for vitenskapen

- I tillegg til å sikre høy passasjerkomfort, er fartøyet i stand til å cruise i nullutslippsmodus mens det utforsker fjerntliggende steder. Foto: Ponant - Nicolas Dubreuil





Fartøyet er utstyrt med måleinstrumenter, vitenskapelige laboratorier, en åpning for å ta prøver fra havet og er komplett utstyr for akademisk forskning. Med det tilbyr Le Commandant Charcot en plattform for observasjon, forskning og analyse til forskere rundt om i verden, slik at de kan studere fjerntliggende områder ved regelmessig å samle inn data i disse sonene.

- ABB designet både Azipod fremdriftsenhetene og energilagringssystemet for å oppfylle de operasjonelle kravene til Le Commandant Charcot, sier Mathieu Petiteau, direktør for nybygg og FoU hos Ponant.

- I tillegg til å sikre høy passasjerkomfort, er fartøyet i stand til å cruise i nullutslippsmodus mens det utforsker fjerntliggende steder. Takket være Azipod -systemets manøvrerbarhet vil skipet også kunne navigere jevnt og trygt gjennom isete vann.

- Azipod fremdrift har blitt den foretrukne løsningen for ekspedisjonsskip som opererer i svært følsomme og krevende marine miljøer. Vi er stolte over å ha blitt valgt av Ponant og gleder oss til å se Le Commandant Charcot i aksjon i årene som kommer, sier Dick Björkqvist, global leder for cruise i ABBs marinevirksomhet.

- Spart over en million tonn drivstoff



Med den elektriske drivmotoren plassert i en nedsenket enhet utenfor skipets skrog, kan Azipod-systemet rotere 360 grader, noe som øker manøvrerbarheten og driftseffektiviteten betydelig og reduserer drivstofforbruket med opptil 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle akselsystemer. Siden lanseringen for 30 år siden har Azipod-fremdrift spart totalt over 1 million tonn drivstoff bare i cruisesegmentet. Azipod fremdriftsteknologi varierer fra 1 til 22 megawatt, og teknologien spiller en nøkkelrolle i ABBs sterke posisjon for miljøvennlig elektrisk fremdrift.

Le Commandant Charcot er det første cruiseskipet som har muligheten til å seile i "dobbeltvirkende modus", noe som betyr at det kan navigere med akterdelen under isete forhold for å forbedre sikkerheten og fullføre cruise på en rettidig og effektiv måte. I tillegg kan Azipod-systemet stoppe fartøyet fullstendig på 50 prosent kortere tid enn skip med tradisjonell, akselbasert fremdrift.

Fartøyets fokus på sikkerhet gjenspeiles ytterligere i tilkoblingen til ABB Ability Collaborative Operations-infrastrukturen. Med tilgang døgnet rundt til et verdensomspennende nettverk av ABB-eksperter, vil Le Commandant Charcot dra nytte av ekstern utstyrsovervåking og diagnostikk for økt sikkerhet både for passasjer og skipstjenester som er spesielt viktig for fartøy som opererer i fjerne strøk.

- Med nok et høyteknologisk spesialpassasjerfartøy med ABBs integrerte kraft- og fremdriftsteknologi, utvider vi raskt porteføljen vår i dette segmentet, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. Foto: Ponant - Nicolas Dubreuil

- Eksempel for andre ekspedisjonsfartøyer



ABBs leveringsomfang for det banebrytende fartøyet inkluderer også produksjon og distribusjon av elektrisk kraft, fremdriftskontroll- og fjernstyringssystemer og et energistyringssystem (Power and Energy Management System, PEM). Gjennom PEMS vil Le Commandant Charcot optimalisere bruken av hybridkraftforsyningen - som består av flytende naturgass (LNG) og energilagringssystemet - for å sikre optimal motorbelastning med redusert drivstofforbruk og utslipp. Skipet har også ABBs Power2 totrinns turboladningsløsning, noe som øker drivstoffbesparelsen ytterligere med opptil fem prosent.

- Med nok et høyteknologisk spesialpassasjerfartøy med ABBs integrerte kraft- og fremdriftsteknologi, utvider vi raskt porteføljen vår i dette segmentet, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet.

- Le Commandant Charcot demonstrerer perfekt fordelene med våre elektriske, digitale og tilkoblede løsninger for denne typen skip, og kan være et eksempel til etterfølgelse for andre ekspedisjonsfartøyer.