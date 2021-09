Denne Airbusen er laget i Lego

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Flyene har igjen begynt å lette over hele verden. Det er sånn det går, når ting går mot normalisering. Men det er kanskje likevel en stund til du skal ut og fly. Og iallfall på langdistanse. Selv om det kanskje er lenge til du dermed ser en Airbus A380 stå og summe på tomgang på en storflyplass en plass langt unna, så kan du heller bruke tiden på å bygge din egen.

For Lego fortsetter å utvide tilbudet til voksne som, mens de puslet Lego for unger for små til å skjønne bruksanvisninger, oppdaget en latent fascinasjon for å sitte i timesvis og bygge et slags flerdimensjonalt puslespill.

SE NØYE: Detaljnivået er også svært spesielt og omfattende. Foto: BigPlanes

'Dette flyet er derimot for viderekomne. Det er snakk om en Youtuber med navn BigPlanes, som har brukt 40.000 biter på å bygge seg en temmelig imponerende Airbus A380.

Detaljnivået er spinnvilt. Det er snakk om et Lego-fly med et vingespenn på tre meter. Den har også motorer som spinner på tomgang, og en komplett innredning med passasjerer og fungerende flaps som styres av en app.

Superjumboen fra Airbus har i virkeligheten mer enn 4 millioner deler, men det er likevel et enormt stykke arbeid som ligger bak denne modellen. Helt uten lim eller instruksjoner er den satt sammen, og komplementert med Emirates-logoen. Flyet veier også rundt 45 kilo.