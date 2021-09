Flere avganger på SJ Norge sine togstrekninger

– Pandemien har ikke gitt oss anledningen til å satse slik vi planla da vi tok over, men nå kommer vi endelig i gang. Det er vi utrolig fornøyd med, sier konstituert administrerende direktør Lena Angela Nesteby i en pressemelding.

I desember hvert år er det tid for oppdateringer av togavganger i Norge, og endringene faller normalt på helgen to uker før jul. For SJ Norge betyr det flere avganger på alle togstrekninger til og fra Trondheim, i tillegg til en ekstra avgang mellom Mosjøen-Bodø på Nordlandsbanen og på Saltenpendelen.

Tidligtog til Værnes



– Dette er stort for oss i SJ Norge, og vi er strålende fornøyde med at vi nå øker antall togavganger. Jeg er først og fremst glad på vegne av de reisende. Etter en periode som har vært vanskelig for oss alle er det fint å kunne presentere noen ordentlig gode nyheter. Våre reisende fortjener flere alternativer, sier konstituert administrerende direktør Lena Angela Nesteby.

Hun mener at de nye avgangene på Trønderbanen, ikke minst at det blir timesavganger på Trønderbanen i helgene, er spesielt gledelig.

– Dette har vært etterspurt i mange år, så dette er virkelig en nyhet hele Trøndelag nok vil sette pris på. At den nye togavgangen fra Steinkjer om morgenen gjør det mulig å rekke de tidligste flyene fra Trondheim Lufthavn er også en viktig forbedring.

Dette er endringene i togrutene fra 12. desember

Dovrebanen:

Oslo S-Trondheim S, Avgang 05:50 (mandag-fredag)

Oslo S-Trondheim S, Avgang 18:02 (mandag-fredag + søndag)

Trondheim S-Oslo S, Avgang 10:18 (mandag-fredag + søndag)

Trondheim S-Oslo S, Avgang 17:43 (mandag-fredag + søndag

Rørosbanen Hamar-Røros:

Røros-Hamar: Avgang 10:18 (mandag-fredag)

Hamar-Røros: Avgang 14:09 (mandag-fredag

Rørosbanen Trondheim-Røros:

Røros-Trondheim: Avgang 11:45 (mandag-fredag)

Trondheim-Røros: Avgang 11:21 (mandag-fredag)

Meråkerbanen:

Trondheim S-Storlien, avgang 12:45 (mandag-søndag)

Storlien-Trondheim S, avgang 14:41 (mandag-søndag)

Trønderbanen:

Steinkjer- Trondheim S - Melhus / Lundamo: Avgang 04:31 (mandag-fredag)

Lundamo / Melhus -Trondheim S - Steinkjer: Avgang 20:15 (mandag-fredag + søndag)

Lundamo / Melhus -Trondheim S - Steinkjer: Avgang 22:15 (mandag-fredag + søndag)

Det blir også timesfrekvens mot dagens 2 timers frekvens på Trønderbanen i helgene.

Nordlandsbanen (Mosjøen-Bodø):

Avgang 06.38 fra Mosjøen (ny avgang på lørdager)

Avgang 17.46 fra Bodø. (ny avgang på lørdager)

Saltenpendelen: