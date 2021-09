Untitled (“I hated the mountains and the hills, the rivers and the rain. I hated the sunsets of whatever colour, I hated its beauty and its magic and the secret I would never know. I hated its indifference and the cruelty which was part of its loveliness.”) 2013 - 15

Den amerikanske kunstneren Roni Horn har sin base i New York og er en av vår tids mest ettertraktede kunstnere. Hennes arbeider vises i kunstgallerier og museer verden over. Horns kunstverk består av et bredt spekter av medier, inkludert fotografering, skulptur, tegning og bøker. Ikke minst er Horn kjent for sine monumentale skulpturer i glass.

©Roni Horn. Bildene av Roni Horns kunst gjengitt med tillatelse fra kunstneren. Foto: Frid-Jorunn Stabell

Kunstnerens installasjon på Ørahaugen i Havøysund på Finnmarkskysten består av to sylindriske glassobjekter som reflekterer lys tilbake til tilskueren. Massiviteten og volumet er slående. Objektene utstråler stillhet i et værhardt og vakkert hjørne av verden, der lysets variasjoner - midnattssol, nordlys og vintermørke - skaper stadig nye stemninger.

Bygget som omslutter kunstinstallasjonen, tegnet av Jensen Skodvin arkitekter, er en integrert del av kunstverket. Huset er enkelt, lavmælt og uten vinduer. De innvendige veggene er kledde med torv, og takstolene som siler det naturlige lyset fra taket gir viktige dimensjoner til kunstopplevelsen.

Nasjonale turistveger Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger fra Varanger i nord til Jæren i sør langs fjorder, fjell, foss og kyst. Med Statens vegvesen i førersetet har Nasjonale turistveger gitt Norge en ny turistattraksjon som stimulerer vegfarende turister til å benytte Norge som sitt reisemål, og som bidrar til økt verdiskaping i distriktene. Nyskapende arkitektur på rasteplasser og utsiktspunkter sammen med kunstverk på høgt internasjonalt nivå med sine tankevekkende fortellinger gir inntrykk i inn- og utland og vekker reiselyst. www.nasjonaleturistveger.no

Sammen med Steilneset Minnested i Vardø styrker kunstinstallasjonen i Havøysund Finnmarks posisjon på det internasjonale kunstkartet. Steilneset Minnested ble reist til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet og høytidelig åpnet av HM Dronning Sonja for ti år siden; den 23. juni 2011. Denne spesielle historien sammen med Louise Bourgeois sin brennende stol og Peter Zumthors arkitektur har skapt interesse langt utenfor Norges grenser. Med Roni Horns kunstverk i Havøysund blir Finnmark som besøksmål styrket med nok en kunstinstallasjon av en kunstner i internasjonalt format. Roni Horns kunstverk i Havøysund har blitt vist lokalt siden 16. juni, og er dermed åpent for publikum.