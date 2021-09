Ladetilbudet er viktig for ferierende elbilister

– Nå må norske hotelleiere og de som driver mange av de flotte turistattraksjonene i Norge, kjenne sin besøkelsestid, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening i en pressemelding.

Veksten av elbiler på norske veier, er formidabel. Når bruktbilsalget skyter fart og målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalget er nådd, vil ladetilgang være en viktig premiss for valg av feriemål.

Elbilturistene strømmet til laderne



Ved verdensarvfjorden i Geiranger er det et voksende antall elbiler på veiene.

– Våre gjester spør om vi har ladere og de siste årene har vi hatt alt for lite kapasitet. Ladetilbudet er en viktig del av destinasjonsvalget for elbilister, og dem begynner det å bli mange av, sier fjerde generasjons hotelleier ved Hotell Union i Geiranger, Sindre Mjelva.

Hotell Union er et stort og tradisjonsrikt hotell i Geiranger i Møre og Romsdal. Hotellet ble bygd i 1891, og har vært et naturlig valg for turistene som skal besøke verdensarvfjorden siden den gang. De siste åtte årene har de også kunne nyte godt av hotellets ladetilbud. Den muligheten skal de få framover også, lover hotelleieren.

– Utvidelsen av ladetilbudet for elbiler står sentralt i vår strategi framover. Utviklingen går så fort at vi bør gripe fatt i det nå, heller enn å vente og se.

Sindre Mjelva, eier av hotell Union i Geiranger lover flere ladere på sitt hotell. Foto: Union Hotell

Ladekø og ødelagte ladere er en stor utfordring

Sommerferien 2021 ble nok en gang Norgesferie for mange som ellers drar utenlands. Flere enn før brukte bilen på ferie og enda flere kjørte elbil. Innlandet, Vestland og Viken var fylkene flest elbilister ferierte i, og hele 98 prosent benyttet seg av hurtiglading på veien. Lik fjoråret, sommeren 2020, var det mange som opplevde å stå i kø for å lade – så mye som 72 prosent, og hele 7 av 10 hadde opplevd å komme til en lader som ikke virket.

– Det er helt uholdbart at man som elbilist på ferie skal måtte bruke lang tid på å vente i kø, og når man endelig kommer fram, så virker det ikke, sier Christina Bu.

– Bilferie med elbil er bra både for norsk turistnæring og for klimaet. Det er bare å fortsette å bygge ut og fikse lading langs veien, for trykket kommer til å øke. Det er garantert!

I årets undersøkelse om elbilferie svarte hele 95 prosent av elbilistene at de vil dra på elbilferie igjen.