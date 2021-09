Ta en tur – for naturen

11.-12. september inviteres hele Norge til å ta en tur med mening, og dermed bidra til en nasjonal ryddedugnad for naturen.

– Vi håper at det er mange som har lyst til å enten ta seg en tur ut i naturen for å plukke litt søppel, eller at man plukker med seg litt søppel på en allerede planlagt tur, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

– Målet er at ryddingen også kan kombineres med en hyggelig tur ut, enten alene eller med andre, forteller Lier.

Tur med mening er et samarbeid mellom Friluftslivets uke og Strandryddeuka, Norges største kollektive ryddedugnad og det er fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent som er initiativtakere.

Trenger bare en pose

Forsøpling i naturen er det nordmenn irriterer seg mest over på tur, viser en Ipsos-undersøkelse fra i fjor sommer.

Har du lyst til å bidra til den nasjonale dugnaden i helgen, trenger du verken å gå langt eller å ha spesielt utstyr.

– Vår oppfordring er å finne et område i nærheten av deg som trenger litt kjærlighet, enten det er en skog, en sti eller et annet friluftsområde. Det du finner putter du i en pose, og kaster i din egen søppeldunk hjemme, sier Bente Lier.

Mange lar matemballasjen ligge

Selv om de fleste er flinke og rydder etter seg på tur, er likevel friluftsliv en betydelig bidragsyter til forsøpling i naturen.

– Dessverre ser vi at mye av søppelet som ligger i naturen er rester etter folk som har vært på tur. Matemballasje og engangsgriller er blant tingene vi ofte ser at folk legger igjen, forklarer Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Hun håper flest mulig blir med på dugnaden denne helgen, og presiserer at det ikke er meningen at privatpersoner skal håndtere villfyllinger og lignende.

– Dersom man kommer over et område med mer søppel enn man selv kan håndtere, bør dette meldes inn på ryddenorge.no eller i appen Rydde, slik at det kan tas tak i under en ryddeaksjon, sier Gulbransen.