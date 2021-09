Ny smittervernveiledning for ekspedisjonscruise

– Smittevern har svært høy prioritet på cruisefartøy, sier AECOs administrerende direktør Frigg Jørgensen i en pressemelding.

Han er glad for at cruisetrafikken er kommet i gang igjen.

Veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for ekspedisjonscruise. Den tar for seg generelle tiltak for godt smittevern, som avstand og renhold, og spesifikke tiltak for ekspedisjonscruise som krav om koronasertifikat eller forhåndstesting og karantene før avreise.

Veiledningen gjelder for ekspedisjonscruise, det vil si skipsbasert opplevelsesturisme basert på mindre passasjerfartøy, vanligvis med under 500 passasjerer. Den er spesielt rettet mot turer i norske farvann, inkludert Svalbard, men kan også brukes på ekspedisjonscruise i andre områder.

Den er utviklet i samarbeid med Association for Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Hurtigruten, Oceanwide Expeditions, Albatros Expeditions og Quark Expeditions, som alle er medlemmer av AECO, har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen.

Ser fram til flere reisende

AECO har rundt 70 medlemmer hvorav 51 er operatører og/eller skipseiere med til sammen 65 fartøy som brukes til cruisevirksomhet i Arktis. På grunn av restriksjoner har cruisefart i Arktis vært svært begrenset under pandemien. Siden mars 2020 har fartøyene ligget ved kai det meste av tiden. Næringen har brukt tiden godt for å forberede seg på en trygg gjenåpning, sier administrerende direktør i AECO, Frigg Jørgensen.

– Smittevern på skip er generelt svært viktig og har høy prioritet på cruisefartøy, og cruisenæringen har jobbet med nye smittevernsprotokoller siden starten av pandemien, sier Jørgensen og understreker at cruiserederiene lenge har hatt strenge interne smittevernsplaner.

– Den nye felles smittevernsveiledningen som vi i næringen har utviklet sammen med Standard Norge, vil være et verdifullt verktøy i å fremme smittevern ytterligere, sier Jørgensen.

- En forutsetning for å komme igang



Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.