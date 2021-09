Dette kan du oppleve i byen på Oslo kulturnatt

Nå er programmet for Oslo kulturnatt klart og her kan du finne noe for alle, uansett alder, livsstil eller interesse.

– Oslo kulturnatt synliggjør alt det flotte Oslos kulturliv har å tilby, og alt vi har gledet oss til å vende tilbake til etter det siste året. Nå håper vi publikum finner mye de har lyst til å få med seg og legger opp løypa for dagen, sier prosjektleder Christin Lundevall i en pressemelding.

De første arrangementene starter midt på dagen, og de siste varer til langt på natt. I programmet kan du velge ut dine favoritter og lage en tilpasset løype, som kan deles med venner og familie i sosiale medier. Årets kulturnatt-torg er på Oslo S, i samarbeid med VisitOslo. Her er det planlagt et eget program med kulturopplevelser.

Bildene fra fotoprosjektet «Alter Ego» kan oppleves i Østbanehallen fra kl. 12.00. Foto: Yina Chang

Det blir kultursnadder i følgende kategorier under Oslo kulturnatt:



Musikk og dans

Kunst og litteratur

Arkitektur og design

Historie og museum

Utforsk (oppdag nye uttrykk og bevegelser i kulturen)

Kulturnatt Oslo Foto: Per Ole Hagen

Hvordan det var igjen?

Husker vi hvordan det var å gå på kultur og være blant folk? Oslo kulturnatt er en perfekt anledning for både aktører og publikummere til å dra i gang finmotorikken igjen, i form av både klappende hender og rockeføtter.

– Etter den rare tiden, er det trygt å si at årets Oslo kulturnatt er et forsiktig gjensyn og en sakte omstart for oss alle. Vi håper 17. september åpner øynene opp for de fantastiske kulturtilbudene rundt oss – også til videre inspirasjon og bruk resten av året, sier Lundevall.

Prøv deg på krokitegning i Vigelandsparken med Naturistene fra kl. 17.00 til 19.00. Foto: Yina Chan

Oslo kulturnatt – Norges største endags-festival

Oslo kulturnatt er Norges største endags-festival med et mangfold av arrangementer rundt omkring i Oslo by. Festivalen er en årlig mulighet til å bli kjent med kulturlivet i Oslo – helt gratis.

Med Oslo kulturnatt ønsker vi å synliggjøre hvor mye bra kulturaktivitet det er i Oslo. Kulturnatt gjør det mulig for Oslofolk å bli mer kjent med byen sin, og for tilreisende til å bli kjent med hovedstaden. Hver arrangør står fullt og helt for sitt eget arrangement. Oslo kulturnatt står for markedsføring, design og trykking av profilplakater, produksjon og distribusjon av katalog, Oslo kulturnatts nettside og program, sosiale medier, promotering av Oslo kulturnatt og ydmyk ivaretagelse av kulturlivet.

Oslo kulturnatt arrangeres av Kulturetaten, Oslo kommune i samarbeid med byens kulturinstitusjoner, organisasjoner, kunstnere, artister og næringsliv.