Også Harz skal opp i høyden – et nytt spektakulært observasjonstårn på 65 meter er under bygging.

Det er aktivitet i tyske kraner for tiden! Både i delstaten Nordrhein-Westfalen og i Harz-området er oppføringen av utkikkstårn startet, som får status som både lokale landemerker og turistattraksjoner.

Jakter på verdensrekord



I Kerpen jakter man på intet mindre enn verdensrekorden: Byen som ligger i Nordrhein-Westfalen er i gang med å oppføre verdens høyeste utkikkstårn i tre. Tårnet har fått navnet Rhineland Tower K1 og har en planlagt høyde på 170 meter. Dermed blir byens nye landemerke 13 meter høyere enn domkirka i Köln.

– Tiden vil vise om tårnet får høyere besøkstall enn den berømte domkirka, men ambisjonene fra investor og iverksetter Bernd Pieroth og byrådet i Kerpen er skyhøye. Alle seil er satt for å skape et helt enestående bygningsverk til glede for både lokale og turister, sier Joelle Janz, turistsjef i Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge, i en pressemelding.

Rhineland Tower K1 i Nordrhein-Westfalen blir 13 meter høyere enn domkirka i Köln. Foto: Bernd Pieroth

Skywalk, rutsjebane og klatrepark

Rhineland Tower K1 oppføres ved motorveikrysset i Kerpen, der motorvei A4 og A61 møtes. Den gigantiske trekonstruksjonen blir utstyrt med en svimlende «skywalk» uten gelender til glede for folk uten høydeskrekk! Mer forsiktige typer kan nyte utsikten fra de tre utkikksplattformene eller fra glassheisen. Tårnet får også verdens høyeste tunnel-rutsjebane. Hvis man fortsatt søker mer adrenalin, får erfarne klatrere lov å bestige tårnet, mens barna kan kose seg i en klatrepark.

Tårnet får inngang fra industriparken Kerpen-Sindorf som ligger tett ved den tidligere Formel 1-føreren Michael Schumachers gokartbane. Ambisjonen er at inngangsbilletten ikke skal koste mer enn på kino. Etter planen skal Rhineland Tower K1 stå klar til innvielse i 2024.

DRA TIL BLOKKSBERG: – Det nye observasjonstårnet i Harz blir et spektakulært byggverk med «skywalk» i glass og en fabelaktig utsikt over fjellet Blokksberg (Brocken) Foto: DZT / Francesco Carovillano

Høyt til vers i Harz

Også i Harz sikter man høyt: I Torfhaus er byggingen av Harz-tårnet nettopp begynt. Tårnet skal ha en høyde på 65 meter. Når det står ferdig våren 2022, vil det være høyere enn dagens høyeste observasjonstårn, Himmelsglück-tårnet på 50 meter i nordlige Schwarzwald i Baden-Württemberg.

– Det nye observasjonstårnet i Harz blir et spektakulært byggverk med «skywalk» i glass og en fabelaktig utsikt over fjellet Blokksberg (Brocken). Ingen tvil om at det blir et nytt landemerke for Harz-området og vil trekke til seg mange turister, sier Janz.

Besøkende kan ta seg til den store utsiktsplattformen fra trappen inne i tårnet eller via en heis. Herfra er det 360-graders utsikt over det storslåtte fjellområdet. Hvis du ikke plages av høydeskrekk, kan du våge deg ut på den svimlende «skywalken» med glassgulv, som stikker ut fra toppen av tårnet.

Inspirert av grankongle



Barn og barnlige sjeler kan glede seg til å ta den 110 meter lange rutsjebanen i rustfritt stål fra toppen av tårnet. Her er også en kafé og en suvenirbutikk.

Harz-tårnet er tegnet av den østerrikske arkitekten Dietmar Kaden. Han har latt seg inspirere av en grankongle til den spiralformede trekonstruksjonen. Når den står ferdig, ligner den en vridd trestamme og glir rett inn i skoglandskapet i Harz-fjellene.

Tårnet vil rage til vers på Torfhaus, som med sine 802 meter er det høyeste punktet i Niedersachsen.