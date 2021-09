Havila Kystruten skal seile fire av de elleve klassiske rundreisene mellom Bergen og Kirkenes med nye skip. Disse er under bygging i Tyrkia, og har vært kraftig rammet av at coronapandemien har satt begrensninger for virksomheten ved verftet.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, forteller i en pressemelding at pandemien nå gjør det vanskelig å få kvalifisert utenlandsk arbeidskraft til verftet, for å ferdigstille skipet og gjøre siste finish av passasjerområdene om bord.

– I tillegg har det oppstått uventede og uvanlige problemer med transformatorer. Dette er det nå funnet en løsning på slik at Havila Capella har startet ny sjøprøve. Etter sjøprøven er det beregnet at det trengs cirka en måned til klargjøring, sertifisering og levering, sier Martini.

Beklager på det sterkeste

Til sammen gjør dette at Havila Kystruten må justere seilingsplanen, og planlegger nå første rundreise fra Bergen onsdag 1. desember.

– Vi gjør alt vi kan for at vi skal få skipene i trafikk, og beklager på det sterkeste overfor gjester som har bestilt turer med oss og sett fram til å reise med de nye skipene våre og også overfor folk og næringsliv langs kysten som blir berørt, sier Martini i meldingen.

Havila Kystruten – «den nye hurtigruten» Havila Kystruten er eit norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre.

Havila Kystruten skal fra 2021 drifte fire av dei elleve skipene som seiler den klassiske sjøreisen fra Bergen til Kirkenes.

Havila Kystruten bygger de meste miljøvennlige passasjerskipene for kystruten mellom Bergen-Kirkenes. Skipene har blant annet verdens største batteripakker som gjør at de kan gå i fire timar uten støy og utslipp.

De nye skipene har 179 lugarer, plass til 640 passasjerer og er innredet med norske kvalitetsmøbler og et nordisk interiør som speiler norskekysten.

Også skip to er forsinket



Havila Kystruten skal seile med fire nye og miljøvennlige skip som blant annet har verdens største batteripakker om bord. Alle de fire skipene er under bygging ved det samme verftet i Tyrkia, og forsinkelsene på skip en, Havila Capella, påvirker også byggingen av skip nummer to, Havila Castor.

– Ut fra forventet leveringstid for Havila Castor, planlegger vi første rundreise fra Bergen for Castor den 20. januar 2022, sier Martini.