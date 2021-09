Her er det nye Hurtigrutemuseet

Hurtigrutas betydning for reisende, lokalsamfunn og for Norge som nasjon belyses gjennom det nye Hurtigrutemuseet, og omtales som Norges turistattraksjon nr 1 av Aftenposten. LINK Arkitektur har ledet forprosjektet i prosjekteringsgruppen sammen med Multiconsult om å skape et landemerke og et ikon for det nye levende samtidsmuseet for Hadsel Kommune.

Ikon



– Vi har lykkes med å skape en løsning som balanserer godt mellom det å være et signalbygg og museets funksjonsbehov, i tillegg til at anlegget bidrar positivt til lokalområdet, forklarer prosjekteringsleder og oppdragsansvarlig Gunnar Næss i LINK Arkitektur i en pressemelding.

Han bedyrer at det har vært et drømmeprosjekt for et arkitektkontor.

Hurtigrutemuseet MS Finnmarken i nordlys. Foto: Bjørn Eide

Prosjektet omfatter Vernebygg for MS Finnmarken 1956, ombygging av Trekantbygget samt et tilbygg til dette for den bevarte lugar- og salongseksjonen fra DS Finnmarken 1912. Løsningen for å bevare monumentet over norsk kysthistorie er et vernebygg på 3600 kvadratmeter som omslutter skipet, hovedsakelig bygget i stål og glass.

Bygningens form er inspirert av skipets åpninger i skutesiden som luter fremover både i bakkant og fremkant: MS Finnmarken var det første skipet med denne formen på åpningene, noe som ga inntrykk av et skip som gikk raskt fremover. Utformingen er inspirert av dette designgrepet og konseptet underbygger dette både i volum og i plan.

Krevende værforhold



Hovedutfordringen ved utformingen av glasskonstruksjonene var fasadenes betydelige skala samt å hensynta krevende værforhold. Bygningen beveger seg opp til 70 mm på toppen, og er bygget opp mot en eksisterende bygning, så det måtte utvikles fleksible løsninger som fanger bevegelsene. En hvit ramme omkranser bygningen, som er åpen mot øst og vest, med en stor og åpen glassvegg som presenterer skipet fra sjøsiden og som gir vidt utsyn over sjø og land utenfor.

Hurtigrutemuseet MS Finnmarken Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen

– Bygget består i hovedsak av et stort utstillingsrom med en kombinasjon av en vanntett konstruksjon i bunn med en fleksibel stålkonstruksjon mot eksisterende bygg. De tekniske anleggene er designet for å hensynta byggets bevegelser mot eksisterende bygg. Prosjektet har vært flott ingeniørmessig utfordring. Å få være med å utvikle et slik spesielt prosjekt sammen med dyktige arkitekter har vært veldig interessant og givende for våre medarbeidere sier Lars-Thomas Nordkild, ansvarlig for Bygg & Eiendom i Nord-Norge i Multiconsult.

PEAB Bjørn Bygg har vært totalentreprenør etter forprosjekt med IMTAS AS som totalunderentreprenør for stålkonstruksjoner.

Hurtigrutemuseet Foto: Hurtigrutemuseet/Tom Pål Holdø

Den eksisterende bygningen sammen med det beskyttende vernebygget vil huse utstillingen til Hurtigrutemuseet som forteller historien om den kystnære ekspresslinjen. Som besøkende vil man kunne bevege seg gjennom lasterommet, til broen, byssen, salongen og lugarene som er hentet fra DS Dampskipet. I skipets gamle kafeteria kan man også føle på historiens sus, og ta en matbit eller noe å drikke.